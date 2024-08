Verdy Vear Toy: Diese Limited Edition hält den neuen Beats Pill in der Hand

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Apple eine komplett neue und überarbeitete Version des beliebten Beats Pill-Lautsprechers auf den Markt gebracht hat. Auch wir konnten uns die Neuerscheinung, die in diesem Sommer erschien, bereits Anfang August in einem kleinen Testbericht genauer ansehen.

Wer bereits einen neuen Beats Pill besitzt, kann sich jetzt über ein ungewöhnliches Accessoire freuen: Der japanische Künstler Verdy hat einen Teddybär kreiert, der den Beats Pill-Lautsprecher in den Pfoten halten kann. In Zusammenarbeit mit Beats entstanden, wird der kleine Bär als „immer hungrig, immer glücklich, und liebt Musik“ beschrieben.

„Darf ich vorstellen: ‚Vear‘, die neueste Kreation von VERDY. Diese 3D-animierte Figur ist der erste neu gestaltete Pill-Charakter für die neue Beats Pill in Form einer Sammelfigur. Diese Zusammenarbeit stellt einen cremefarbenen Bären namens ‚Vear‘ vor, der die neueste Beats Pill zwischen seinen Pfoten hält.“

Bedingt durch die Zusammenarbeit mit Beats wird der neue Verdy Vear Toy-Bär in einem Geschenkkarton inklusive eines Beats Pill-Lautsprechers angeboten. Der Kaufpreis liegt allerdings bei sagenhaften 500 USD (ca. 451 Euro). Der Kauf wird über den Onlineshop vom Complex Store abgewickelt, der Versand erfolgt immerhin weltweit und soll in zwei bis drei Wochen geschehen. Ein kleines Marketing-Video zur Limited Edition des Verdy Vear Toys findet ihr abschließend bei YouTube.

