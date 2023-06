Vision Pro: Apple hat noch immer keine Infos zum Gewicht und Kopfband mitgeteilt

Als Apple vor einer Woche während der WWDC 2023-Keynote erstmals das neue Mixed-Reality-Headset Apple Vision Pro der Öffentlichkeit vorstellt, nahm die mediale Berichterstattung ihren Lauf. In der vergangenen Woche gab es zahlreiche Berichte zu Spezifikationen, Funktionsweise und auch erste Erfahrungsberichte ausgewählter Medienvertreter und -vertreterinnen.

Was bei all dem Medienhype um die Neuerscheinung komplett untergegangen zu sein scheint, ist die Tatsache, dass es einen optionalen Riemen für das Vision Pro gibt, der über den Kopf gezogen wird. Er dient vermutlich dazu, das Gewicht des Headsets besser zu verteilen sowie zu verhindern, dass das Vision Pro bei Bewegungen des Users leicht verrutscht.

Während der WWDC-Keynote von Apple war der Kopfriemen nur einmal zu sehen, und zwar in einer kurzen Szene, in der ein Mann im Raum steht und ein Video von Kindern, die mit Seifenblasen spielen, aufnimmt, indem er die nach außen gerichteten Kameras des Vision Pro verwendet. Ansonsten fällt das optionale Kopfband nur durch seine Abwesenheit in den Marketingmaterialien von Apple auf. Der Konzern erwähnte den Kopfriemen nicht ein einziges Mal, zudem taucht es auch nicht auf Fotos des Vision Pro auf. Einige der Redakteure und Redakteurinnen, die das Headset in der vergangenen Woche ausprobiert hatten, konnten das Kopfband nutzen – darunter auch der MacRumors-Videofilmer Dan Barbera.

„Viele Leute wussten das wahrscheinlich nicht, weil sie nur die Pressebilder gesehen haben, aber es gibt ein weiteres Band, das man über den Kopf ziehen kann“, erklärte Dan Barbera in seinem Video mit den ersten Eindrücken. Seiner Meinung nach ist das Vision Pro mit dem zusätzlichen Riemen „nicht so weit von anderen Headsets entfernt, was das Gewicht angeht“, aber es leistet „wirklich gute Arbeit, das Gewicht zu verteilen“ und macht es nicht so frontlastig. „Ich denke, die meisten Leute werden es benutzen wollen“, fügte er hinzu (via MacRumors).

„Es macht den Kopf einfach ein bisschen schwer“

Darüber hinaus hüllt Apple sich bezüglich des Gewichts des Vision Pro bisher in Schweigen. Die Entscheidung, den Akku in ein externes Akkupack zu verlagern, spricht Bände über die Notwendigkeit, das Headset so leicht wie möglich zu halten. Der geflochtene Kopfbügel, der um den Hinterkopf gelegt wird, verfügt über ein kleines Einstellrad, um die Passform anzupassen. Durch das Angebot eines zusätzlichen Kopfriemens scheint Apple daher implizit anzuerkennen, dass der eine Kopfbügel für manche User nicht bequem oder sicher genug ist, insbesondere wenn das Gerät über längere Zeit getragen wird.

In diesem Zusammenhang sollte auch daran erinnert werden, dass die Personen, die das Headset im Rahmen ihrer Pressearbeit ausprobieren durften, dies nur maximal 30 Minuten lang taten. Dieser Zeitrahmen ist weit von der von Apple angegebenen Akkulaufzeit von zwei Stunden entfernt. Apple sagt sogar, dass das Headset für den ganztägigen Gebrauch ausgelegt ist, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist. John Gruber von Daring Fireball erwähnte in seinem Bericht über die ersten Eindrücke zwar nicht die Verwendung des zusätzlichen Kopfbügels, aber er äußerte sich zum Gewicht:

„Der größte Nachteil meiner Demo-Erfahrung ist, dass sich die Vision Pro auf dem Gesicht schwerer anfühlt, als ich es mir erhofft hatte. Es ist nicht unangenehm – zumindest nicht für 30 Minuten – aber ich habe nie vergessen, dass es da ist, und es macht den Kopf einfach ein bisschen schwer.“

Da Apple nicht über die Existenz des zusätzlichen Riemens gesprochen hat, wissen wir noch nicht, ob er in der Verpackung des Headsets enthalten sein wird, wenn es nächstes Jahr in den Handel kommt. Angesichts der Abwesenheit in den Marketingmaterialien ist es jedoch wahrscheinlich, dass er als separates, kostenpflichtiges Zubehör für diejenigen angeboten wird, die ihn brauchen. Ob dies bei der Kundschaft gut ankommen würde, die ein Produkt der ersten Generation mit einem Startpreis von 3.499 USD kaufen, bleibt abzuwarten.

Fotos: Apple.