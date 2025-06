visionOS 26: Apple Vision Pro wird noch räumlicher, realistischer und smarter

Mit visionOS 26 hebt Apple das Erlebnis mit der Apple Vision Pro auf ein neues Level – und zwar wortwörtlich: Räume, Fotos, Widgets und sogar bessere Personas. Die neueste Version des Betriebssystems bringt neue KI-Funktionen, realistische Avatare und spannende Möglichkeiten für Entwickler und Nutzer gleichermaßen.

Widgets, die im Raum schweben

Eines der auffälligsten Features: Widgets werden räumlich. Sie erscheinen jetzt direkt im realen Raum des Nutzers – etwa eine Uhr an der Wand, das Wetter-Widget auf dem Schreibtisch oder Lieblingssongs griffbereit auf der Couch. Farben, Rahmen und Tiefe lassen sich anpassen und mit der neuen Widgets-App findet man schnell, was man braucht – auch aus iOS- und iPadOS-Apps.

Personas mit Charakter

Apple hat die Personas, also digitale Abbilder, deutlich aufgewertet. Dank neuer Machine-Learning-Technologien wirken sie natürlicher, ausdrucksstärker – mit realistischeren Haaren, Hautfarben und sogar Seitenansichten. Außerdem kannst du dein Aussehen jetzt noch individueller anpassen, inklusive Brillenauswahl aus über 1.000 Varianten.

Gemeinsam im Raum erleben

visionOS 26 bringt echte Co-Presence: Du kannst nun mit anderen Vision-Pro-Nutzern im selben Raum gemeinsam Filme in 3D schauen, Spiele spielen oder kollaborieren. Auch FaceTime-Verbindungen mit entfernten Teilnehmern bleiben möglich – ein echtes Upgrade für virtuelle Meetings.

Räumliche Szenen & KI-Magie

Fotos werden mit generativer KI zu beeindruckenden räumlichen Szenen, in denen man fast herumspazieren möchte. Diese kannst du nicht nur in der Fotos-App erleben, sondern auch in Safari oder der neuen Spatial Gallery. Dank API-Zugriff können Entwickler diese Tiefe jetzt auch in ihre Apps integrieren.

Mehr Spaß, mehr Steuerung

Mit PlayStation VR2 Sense-Controller-Support wird Apple Vision Pro auch für Gamer spannender. 3D-Webseiten, 180°- und 360°-Videos von GoPro, Insta360 & Co., Eye-Tracking zum Scrollen („Look to Scroll“) und ein überarbeitetes Kontrollzentrum machen die Nutzung noch komfortabler.

Ach ja: Du kannst jetzt dein iPhone entsperren, während du Vision Pro trägst – und Anrufe direkt annehmen. Auch Ordner für die Home-Ansicht sind jetzt endlich dabei.

visionOS 26 bringt nicht nur mehr Tiefe in den digitalen Alltag, sondern verschmilzt virtuelle und reale Welt auf elegante und kreative Weise.