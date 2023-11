WhatsApp mit Werbung: In-App-Anzeigen weiterhin in Arbeit

Wir erinnern uns kurz zurück: 2019 hatte damals noch Facebook angekündigt, dass man wie bei Instagram Werbung in die Story (Status bei WhatsApp) bringen möchte. Umgesetzt wurde das Vorhaben bekanntlich nicht, der Streit zwischen Facebook und den Gründern Jan Koum und Brian Acton war so groß, dass beide das Unternehmen verlassen haben. Das Projekt wurde damals nur eingefroren, die Einführung von Werbung lediglich verschoben.

Bis heute ist WhatsApp von Werbung verschont geblieben. Wann sich das ändert, ist weiterhin unklar, allerdings hat der Unternehmenschef Will Cathcart kürzlich in einem Interview gesagt, dass WhatsApp Anzeigen an verschiedenen Stellen innerhalb der App erscheinen könnten – im Status und in den neuen WhatsApp Kanälen.

Immerhin: Werbung im Posteingang und in den Chats selbst wird es nicht geben. Zudem fügte Cathcart an, dass WhatsApp Kanäle durch ein Abonnement finanziert werden könnten. Die Eigentümer des Channels können dann Werbung schalten.

Kein konkreter Zeitplan

Ganz vom Tisch ist Werbung bei WhatsApp immer noch nicht. Dass es Pläne zur Anzeige von Werbung gibt, bestätigen nun die Aussagen von Will Cathcart. Einen genauen Zeitplan gibt es aber weiterhin nicht. Bleibt abzuwarten, wann, ob und wie WhatsApp mit Werbung ausgestattet wird.