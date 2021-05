WLAN: BSI warnt vor Schwachstelle, die alle Geräte betreffen kann

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat am Mittwoch über eine neue Schwachstelle informiert, die potentiell jedes WLAN-Gerät betreffen kann. Die Schwachstelle selbst ist im Design des WLAN-Standards angelegt und bietet daher Möglichkeiten, dass diese ausgenutzt werden kann.

Sicherheitsforscher hatten die Schwachstelle unter der Bezeichnung „FragAttacks“ (Fragmentation and Aggregation Attacks) am Dienstag dieser Woche öffentlich gemacht. Grundsätzlich können alle Geräte betroffen sein, die über eine WLAN-Funktion verfügen, darunter Router und die damit verbundenen Geräte wie Rechner, Smartphones, Tablets und Smart Home-Produkte. Da die Sicherheitslücke im WLAN-Standard selbst begründet ist, kann sie herstellerübergreifend ausgenutzt werden. „Die verwendete Verschlüsselungstechnik spielt für Attacken ebenfalls keine Rolle“, berichtet das BSI.

Angriffe per WLAN sind wohl nur lokal möglich

Angriffe sind allerdings nach derzeitigem Kenntnisstand nur lokal möglich: Der Angreifer muss sich in der Reichweite eines Routers oder Access Points befinden, um Zugriff auf ein Gerät eines potentiellen Opfers zu erlangen. Gerade in Unternehmen ist dies jedoch oft schnell und einfach möglich, so dass das BSI von einer geschäftskritischen Bedrohungslage spricht. Ein PDF des BSI schildert die Sicherheitswarnung im Detail.

Das BSI empfiehlt „umgehend Herstellerwebseiten entsprechend der eingesetzten WLAN-Komponenten auf Informationen zu diesem Sachverhalt zu prüfen und bereitgestellte Patches zeitnah zu installieren.“ Das Bundesamt stellt darüber hinaus auch ein FragAttacks-Tool zur Verfügung, mit dem sich das eigene System checken lässt. Auch eine Umstellung auf HTTPS als Verschlüsselungsstandard soll helfen, einige der Lücken schwerer zugänglich zu gestalten. Der Hersteller AVM hat für den eigenen WLAN-Router Fritz!Box 7590 bereits ein Update auf Version 7.27 für das aktuelle FritzOS bereitgestellt.