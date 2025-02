Wochenend-Gewinnspiel: Zwei äußerst putzige Ladegeräte

Habt ihr Lust auf ein paar Roboter-Emojis? Dann ist das Gewinnspiel an diesem Wochenende wie für euch gemacht. In unserem reichhaltig gefüllten Zubehör-Schrank haben wir zwei nette Produkte von Ugreen gefunden, die wir gerne an euch weitergeben wollen. Zusammen haben sie einen Wert von immerhin rund 100 Euro.

Bereits im Dezember haben wir euch die 2-in-1-Ladestation für iPhone und AirPods aus der Ugreen Uno Serie vorgestellt. Das Ladegerät ist im typischen Ugreen-Design gestaltet und als Materialien kommen Aluminium und Kunststoff zum Einsatz. Die kompakte Ladestation lädt ein iPhone mit Qi2 und 15 Watt schnell auf und sorgt zudem für einen perfekten Blickwinkel. Außerdem können die AirPods unter auf aufgeklappten Deckel geladen werden, für ein weiteres Gerät steht ein USB-C-Port an der Seite zur Verfügung. Ein Netzteil gehört leider nicht zum Lieferumfang, aber da hätten wir noch etwas für euch…

Sogar noch ein wenig putziger sieht das Ugreen Uno RG Ladegerät aus. Immerhin wird es mit kleinen Standfüßen geliefert, die die Roboter-Optik perfekt machen. Aber auch aus technischer Sicht muss sich dieses Ladegerät wahrlich nicht verstecken, denn immerhin liefert es eine maximale Leistung von 100 Watt. Insgesamt bietet dieses praktische Ladegerät mit Display drei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Port, damit ihr bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen könnt. Und natürlich lässt sich damit auch der Desktop-Charger mit Strom versorgen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Falls ihr das Charging-Paket von Ugreen gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und darin die folgende Frage beantworten:

Um wie viel Grad kann der Deckel der 2-in-1-Ladestation von Ugreen geklappt werden?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und diese dann in unserem News-Ticker bekannt geben.