Yeedi Mop Station: Guter Wischroboter startet heute offiziell

Anfang Juli habe ich euch den Wisch- und Saugroboter Yeedi Mop Station genauer vorgestellt. Dieser kommt mit einer deutlich verbesserten Wischfunktion daher und zieht nicht nur ein feuchtes Tuch hinter sich her, sondern verfügt über zwei sich drehende Wischpads, die ein deutlich besseres Ergebnis abliefern.

Gleichzeitig ist auch eine Saugfunktion integriert, der Fokus liegt aber ganz klar auf der Wischfunktion. Vor allem bei glatten Böden und Fliesen kann der Yeedi Roboter seine Stärken ausspielen. Und dabei erfolgt die Reinigung der Wischpads automatisch in der Station. Das Frischwasser ist vom Schutzwasser getrennt. Eine manuelle Reinigung sollte man dennoch ab und zu vornehmen.

Klickt euch gerne noch einmal in meinen ausführlichen Testbericht für weitere Details. Kaufen könnt ihr die Yeedi Mop Station ab heute auch bei AliExpress. Der Einführungspreis liegt bei 505,04 Euro (zum Angebot), der Versand erfolgt aus Polen – Zollkosten fallen also nicht an.

Die ersten 400 Bestellungen bekommen zudem ein paar Geschenke dazu. Leider kann man nicht genau sehen, wie viele Bestellungen schon aufgegeben wurden.

Yeedi Mop Station 505,04 EUR jetzt kaufen