9-Euro-Ticket: Bundesregierung denkt über vergünstigtes „Klimaticket“ nach

Habt ihr schon das 9-Euro-Ticket gebucht und in Anspruch genommen? Für einen kleinen Preis kann man damit für jeweils 9 Euro im Monat zwischen Juni und August deutschlandweit den Regional- und Nahverkehr nutzen. Wie ihr das 9-Euro-Ticket in das Apple Wallet integriert, haben wir euch auch schon in einem Artikel näher aufgezeigt.

Wenn zum 31. August dieses Jahres das 9-Euro-Ticket ausläuft, heißt es wieder, auf die gewohnten Tickets und Abos zurückzugreifen – oft mit deutlich höheren Preisen. Die aktuelle Situation zeigt auf, dass Züge und Busse voll sind, wenn die Preise stimmen. Aus diesem Grund sucht nun offenbar auch die Bundesregierung nach Möglichkeiten, den ÖPNV auch nach August für die Bevölkerung attraktiv zu gestalten.

Laut mehreren Medienberichten, darunter das Handelsblatt und Spiegel Online, denkt die Bundesregierung offenbar über ein sogenanntes „Klimaticket“ nach. Es soll im Entwurf für das Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung enthalten sein, das Mitte Juli beschlossen werden soll. Das vergünstigte Klimaticket sei demnach eine einheitliche Länder-Nahverkehrs-Monats- bzw. Jahresfahrkarte für den Schienenpersonenregionalverkehr. Auch weitere Verkehrsmittel könnten durch das Klimaticket abgedeckt werden. Über Preise und weitere Details gebe es im Papier der Bundesregierung jedoch noch keine Hinweise.

Bundesfinanzminister dämpft Erwartungen

Normalerweise zählt der öffentliche Nahverkehr zu den Belangen der jeweiligen Bundesländer. Allerdings erklärte sich der Bund auch bereit, ein Klimaticket „finanziell zu unterstützen“. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte erst am Montag die Erwartungen an einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets gedämpft. „Schritte in Richtung des kostenfreien ÖPNV sind kritisch, weil Knappheiten dann nicht über den Preis gesteuert werden können“, so Lindner. Dorothee Martin, verkehrspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, erklärte wiederum der dpa: „Um den ÖPNV attraktiver zu machen, brauchen wir auch ein besseres Angebot und eine einfache, kostengünstige Nutzbarkeit.“

Mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm will die Bundesregierung Maßnahmen ergreifen, um bis 2030 die Kohlendioxidemissionen deutlich zu senken. Das damit einhergehende 9-Euro-Ticket kann aktuell an allen Ticketschaltern, bei der Deutschen Bahn, beim jeweiligen regionalen Verkehrsverbund sowie auch in den Apps der entsprechenden Anbieter erworben werden. Zur Planung eurer Routen im ÖPNV empfehlen wir jederzeit gerne die tolle App ÖPNV Navigator (App Store-Link) von Alexander Albers.