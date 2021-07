Ab heute bis zu 20 Prozent Bonus-Guthaben bei Kaufland

Nach einer kleinen Auszeit könnt ihr ab heute wieder günstige iTunes-Karten kaufen. Euer Weg führt in dieser Woche zu Kaufland, denn dort gibt es vom heutigen Donnerstag noch bis zum 4. August das gewohnte Bonus-Angebot auf iTunes-Karten. Bis zu 20 Prozent Zugabe sind möglich.

Allerdings lohnt es sich bei Kaufland nur, wenn ihr direkt in die Vollen geht. Den Bonus in Höhe von 20 Prozent gibt es nur beim Kauf einer iTunes-Karte im Wert von 100 Euro. Die 50er-Karte bekommt nur 15 Prozent obendrauf, bei 25 Euro Guthaben gibt es sogar nur 2,50 Euro extra.

In der Vergangenheit waren die Angebote von Kaufland stets in ganz Deutschland gültig, so wohl auch dieses Mal. Checkt aber trotzdem vorher im Prospekt eures Markts, ob das Angebot gilt.