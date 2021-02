About Love and Hate ‪2: Tolles Puzzle-Spiel bekommt einen Nachfolger

Ich musste erst einmal tief bei uns im Archiv kramen. Bereits im Oktober 2012 haben wir über „About Love, Hate and the other ones“ berichtet. Fast ein ganzes Jahrzehnt später gibt es nun den zweiten Teil des tollen Puzzles für iPhone und iPad: About Love and Hate ‪2 (App Store-Link).

Zunächst eine gute Nachricht: Genau wie der Vorgänger ist auch About Love and Hate ‪2 ein waschechtes Premium-Spiel. Für 3,49 Euro könnt ihr euch den Titel auf iPhone und iPad laden, ohne euch im Anschluss Gedanken über Werbung oder In-App-Käufe machen zu müssen.

Gespielt wird mit den beiden Figuren Love und Hate, die sich auf die Suche nach dem verlorenen Kind von Hate machen. Dieses hat sich mit einem roten Knopf in eine andere Welt teleportiert. Genau das wollen Love und Hate nun auch machen – und der Spieler muss ihnen dabei helfen, in jedem Level den roten Knopf zu drücken.

Die Spielfiguren in About Love and Hate ‪2 werden dabei einfach durch Wischgesten oder durch Antippen des gewünschten Spielfelds durch die Gegend bewegt. Wichtig dabei ist: Man muss mit beiden Figuren zusammen spielen, um Hindernisse zu überwinden und kleine Rätsel zu lösen. Das macht wirklich Spaß und ist toll umgesetzt.

Aus technischer Sicht gibt es leider einige Punkte, die mir nicht ganz so gut gefallen. So wird man bereits zu Beginn darauf hingewiesen, wie man mit Maus und Mauszeiger umgehen muss – bei der Portierung des im Mai 2020 erschienenen PC-Spiels hätte man sich dann doch etwas mehr Mühe geben können. Zusätzlich fällt auf, dass einige Bedienelemente in den abgerundeten Ecken der modernen iPhone-Modelle verschwinden.

Vom reinen Spielspaß her kann About Love and Hate ‪2 aber auf jeden Fall überzeugen. Werft doch einfach mal einen Blick auf den folgenden Trailer, falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob dieser Download etwas für euch ist.