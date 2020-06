Activity Stats: Apple Watch-Aktivitäten jetzt mit wählbaren Zeiträumen

Es ist erst ein paar Wochen her, dass wir über die seinerzeit neu veröffentlichte iOS-App Activity Stats (App Store-Link) berichtet haben. Die Anwendung widmet sich Besitzern einer Apple Watch, die interessiert daran sind, ihre Gesamtstatistiken einzusehen. Der Download von Activity Stats ist gerade einmal 2 MB groß und benötigt iOS 13.0 oder neuer auf dem iPhone.

Activity Stats stammt vom Entwickler der Tempo for Runners-App, Rahul Matta. In seiner kleinen, aber feinen Anwendung lassen sich zahlreiche Gesamtstatistiken der Apple Watch in vielen verschiedenen Kategorien anzeigen. So gibt es unter anderem Werte für die insgesamt verbrannten aktiven Kalorien, die Gesamtzeit der absolvierten Workouts, Gesamtzahl der Schritte, Gesamtanzahl der Trainings, die gesamte Radstrecke und vieles mehr. Dabei berücksichtigt die Anwendung alle einzeln erfassten Daten, die jemals aufgezeichnet und in der Health-App auf dem iPhone gespeichert wurden.

Zwei neue Datenfelder in v1.2

Mit einem kürzlich erfolgten Update auf Version 1.2 hat der Entwickler Rahul Matta ein Feature zu seiner App hinzugefügt, das von vielen Nutzern gewünscht worden ist. Ab sofort lässt sich über ein Icon am oberen rechten Bildschirmrand der Hauptansicht nämlich ein frei wählbares Start- und Enddatum für die Statistiken festlegen.

Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, sich Statistiken über eine bestimmte Woche, einen Monat oder ein Jahr in der Vergangenheit anzuzeigen. Wer etwa wissen möchte, wie viele Schritte man während des letzten Städtetrips über mehrere Tage gegangen ist, oder wie viele Kilometer im Jahr 2019 radgefahren wurde, ist mit diesem Feature genau an der richtigen Adresse. Auch zwei neue Datenfelder wurden mit v1.2 in Activity Stats integriert: Die gesamte Raddistanz aus Trainings, sowie die HIIT-Gesamtzeit. Wer den Entwickler unterstützen möchte, findet darüber hinaus jetzt auch eine Möglichkeit, einen kleinen Obolus für die Kaffeekasse zu spenden.