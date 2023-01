Akkutausch beim iPhone: Apple verlangt bald 24 Euro mehr

Wer ein in die Jahre gekommenes iPhone besitzt und nicht gleich ein Neugerät erwerben möchte, kann dem Smartphone oft über den Tausch des verbauten Akkus neues Leben einhauchen und die Nutzungsdauer verlängern. Auch Apple mischt in diesem Business mit und bietet einen Akkutausch für alle Modelle zwischen dem iPhone 5 und dem iPhone 13 an.

Bisher schlägt der bei Apple in Auftrag gegebene Akkutausch für ein iPhone 5 bis iPhone 8 mit 55 Euro zu Buche, bei einem iPhone X bis iPhone 13 sind es 75 Euro. Auf der Apple-Website ist nun allerdings im Kleingedruckten zu lesen, dass die aktuellen Preise nur noch bis Ende Februar dieses Jahres gelten werden: „Am 1. März 2023 wird die Gebühr für Batterieserviceleistungen außerhalb der Garantie für alle iPhone-Modelle vor dem iPhone 14 um 24 Euro erhöht“.

Ab März zahlt man dann für den Tausch des internen iPhone-Akkus 79 Euro (iPhone 5 bis iPhone 8) beziehungsweise 99 Euro (iPhone X bis iPhone 13). Ausgenommen von einem Akkutausch ist bei Apple derzeit lediglich die aktuelle iPhone 14-Generation, die erst seit September des letzten Jahres im Handel erhältlich ist und dementsprechend noch über die einjährige Herstellergarantie verfügt.

Über einen Akkutausch solltet ihr dann nachdenken, wenn die Restkapazität eures iPhone-Akkus unter 80 Prozent der maximalen Kapazität gesunken sind. Dies lässt sich einfach in den Einstellungen des iPhones unter „Batterie“ → „Batteriezustand und Ladevorgang“ → „Maximale Kapazität“ prüfen. Um die Akkugesundheit zu schonen, lässt sich in den Einstellungen auch ein Schieberegler für ein optimales Laden aktivieren. Das iPhone lernt so, wann man es üblicherweise auflädt und wartet bei einer Ladung von 80 Prozent mit dem Fertigladen, bis man es wieder benötigt.