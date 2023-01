Waterfield Designs Miles: Neuer Laptop-Rucksack mit viel Stauraum veröffentlicht

Über die stilvoll-dezenten und sehr hochwertig verarbeiteten Produkte von Waterfield Designs aus den USA haben wir hier im Blog schon mehrfach berichtet. Auch ich bin großer Fan der in der eigenen Manufaktur vor Ort in San Francisco produzierten Taschen, Sleeves und Hüllen. Mit dem Laptop-Rucksack Miles hat Waterfield Designs nun ein ganz neues Produkt auf den Markt gebracht, das unter anderem ein MacBook Pro bis 16 Zoll sowie einen weiteren Laptop oder Tablet bis 13 Zoll Größe in zwei separaten gefütterten Einschüben unterbringen kann.

Fester Schaumstoff auf der Rückseite und dem Boden sowie weicher Schaumstoff auf der Vorderseite sorgen dafür, dass der Inhalt sicher und die Tasche aufrecht unter dem Schreibtisch oder anderswo steht. Eine doppellagige Klappe aus Vollnarbenleder deckt das Hauptfach mit Reißverschluss und die Vordertasche ab und bietet so zusätzlichen Schutz für die wertvolle Technik und das Wesentliche im Inneren. Die atmungsaktive Polsterung auf der Rückseite und die ergonomischen Schultergurte sorgen dafür, dass der Rucksack den ganzen Tag über bequem getragen werden kann, egal ob auf Geschäftsreisen, in Meetings oder beim Ausgehen in der Stadt, und eine Kofferklappe und ein genieteter, weicher Ledergriff bieten zusätzlichen Komfort.

Der Waterfield Designs Miles Laptop-Rucksack bietet neben Platz für Technik auch genügend Raum für andere wichtige Dinge. Er verfügt über gepolsterte Laptop- und Tablet-Fächer, ein großes Wasserflaschenfach auf beiden Seiten und ein Innenfach mit Reißverschluss für Wertsachen. In einer erweiterbaren Außentasche können schnell zugängliche Gegenstände wie Schlüssel und Telefon in separaten Fächern verstaut werden. Der Verschluss der Außentasche ist ungewöhnlich: Flexible, durchgehende Röhren, die mit jeweils 20 Magneten gefüllt sind, verlaufen über die gesamte Länge der Öffnung und werden mit einem Schnappverschluss geschlossen.

Das sind alle Merkmale des neuen Miles-Rucksacks auf einen Blick:

Vollnarbiges Leder kombiniert mit schwarzem ballistischem Nylon oder gewachstem Canvas.

Fester Schaumstoff schützt den Inhalt und hilft der Tasche, aufrecht zu stehen.

Plüschfächer bieten Platz für einen 16-Zoll-Laptop und einen 13-Zoll-Laptop oder ein Tablet.

Eine Innentasche mit Reißverschluss sichert Wertsachen.

Goldfarbenes, wasserabweisendes Innenfutter für bessere Sichtbarkeit im Innenraum.

Die gefaltete Tasche auf der Vorderseite lässt sich um 30 Prozent erweitern, enthält Innentaschen für Telefon und Schlüssel und schließt mit geräuschlosen, durchgehenden Magnetröhren.

Die doppellagige, vollnarbige Lederklappe wird mit einer selbstfindenden magnetischen Fidlock-Schnalle gesichert und schützt den Inhalt vor schlechtem Wetter.

Zwei große Seitentaschen flankieren den Rucksack; in jede passt bequem eine Flasche mit einem Durchmesser von rund 5 cm.

Der wasserdichte YKK-Reißverschluss sichert das Hauptfach, sorgt für klare Linien und lässt sich von beiden Seiten öffnen.

Die Rückwand lässt sich über den Griff des Rollkoffers schieben und erleichtert so die Navigation am Flughafen.

Der genietete, doppellagige Ledergriff ermöglicht ein einfaches Greifen und Mitnehmen.

Atmungsaktive Mesh-Polsterung an den ergonomischen Schultergurten und an der Rückseite der Tasche erhöhen den Komfort und die Luftzirkulation.

Der mittelgroße Miles Laptop Backpack rundet das Angebot an Rucksäcken von Waterfield ab und liegt zwischen dem Sutter Slim Backpack für das Nötigste und dem Bolt Backpack und dem Pro Executive Laptop Backpack für die Geschäftsreise. Die Neuerscheinung kann ab sofort in drei Farbvarianten – schwarzes ballistisches Nylon/schwarzer Lederdeckel, schwarzes ballistisches Nylon/dunkelbrauner Lederdeckel sowie gewachstes Segeltuch/dunkelbrauner Lederdeckel – auf der Website von Waterfield Designs zum Preis von 359 USD (ca. 337 Euro) bestellt werden. Der Versand erfolgt in der Regel per FedEx. Beachtet bei der Bestellung, dass neben den Versandkosten zusätzliche Zölle und Gebühren für die Einfuhr aus den USA anfallen können.