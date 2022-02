Alternatives Zahlungssystem: Apple will 27 Prozent Provision

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Apple im App Store Südkoreas durch ein neues Gesetz verpflichtet wird, alternative Zahlungsmethoden anzubieten. Nun gibt es eine entsprechende Entwicklung auch in unserem Nachbarland, den Niederlanden. Im aktualisierten Support-Dokument geht Apple nun auf das Vorgehen ein.

Werden Zahlungen über alternative Zahlungssystem abgewickelt, und somit vorbei am App Store, müssen Entwickler und Entwicklerinnen auf alle getätigten Umsätze 27 Prozent Provision an Apple bezahlen. Am Beispiel von Dating-Apps in den Niederlangen ist das wohl ein Schlag ins Gesicht. Bisher mussten die Anbieter nämlich 30 Prozent abdrücken, wenn man Apples Zahlungssystem nutzt. Der Mehraufwand über Drittanbieter lohnt sich für 3 Prozent sicher nicht.

Demnach ist das Modell für alternative Zahlungen nicht wirklich attraktiv. Entwickler und Entwicklerinnen müssen alle Zahlungen an Apple melden, damit die entsprechenden Provisionen berechnet werden können – das klingt nach zu viel Mehraufwand für lediglich 3 Prozent weniger Provision. Gleichzeitig wird Apple nicht in der Lage sein, Nutzern bei Rückerstattungen, Kaufhistorie, Abonnementverwaltung und anderen Problemen zu helfen, da Apple keine direkte Kenntnis von getätigten Käufen hat.

Bisher gilt diese Regelung nur für Dating-Apps im niederländischen App Store. Unterm Strich werden sich Entwickler und Entwicklerinnen gut überlegen müssen, ob man diesem Umweg einschlagen möchte – letztendlich zahlt man hier nämlich drauf. Und genau das ist sicher auch Apples Intention.

Reaktionen aus der Entwickler-Community

Steve Troughton-Smith: Absolut abscheulich. Das sagt alles über @tim_cook’s Apple und was es von Entwicklern hält. Ich hoffe, das Unternehmen bekommt genau das, was es verdient. Jeder im Führungsteam sollte sich schämen, und einige von ihnen sollten nicht mehr hier sein, wenn das alles vorbei ist.

Marco Arment: Und nachdem Sie Ihre ~3 Prozent an Ihren Zahlungsdienstleister gezahlt haben, steigt die Provision von Apple mit 27 Prozent wieder auf 30 Prozent an. Herrlich. Komm schon, DAS ist Comedy. Erstaunliche, lächerliche Komödie. Ich wäre überrascht, wenn auch nur eine einzige App darauf eingehen würde. (Und das ist genau so gewollt.)

Dare Obasanjo: Apple hält sich an das niederländische Gesetz, das Dating-Apps die Verwendung alternativer Zahlungssysteme erlaubt, verlangt aber weiterhin 27 Prozent Provision. Nach den Gebühren von 2,9 Prozent wird es die Entwickler Geld kosten, wenn sie keine In-App-Käufe von Apple verwenden. Damit wird der Zweck des Gesetzes verfehlt. Ich bin wirklich beeindruckt, dass Apple jeder Regulierungsbehörde, die versucht, ihren 30-prozentigen Anteil zu verhindern, den Mittelfinger zeigt.