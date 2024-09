Analyst: Schwache Nachfrage für das iPhone 16 Pro

Ming-Chi Kuo ist wohl der bekannteste Apple-Analyst, der passend zum Vorbestellstart letzten Freitag eine erste Prognose wagt. Basierend auf seinen Daten, die auf einer Umfrage in der Lieferkette und Versandschätzungen beruhen, sei die Nachfrage nach dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max “geringer als erwartet.”

Der Analyst schätzt, dass Apple weltweit circa 37 Millionen iPhone 16-Modelle am ersten Wochenende abgesetzt hat, was einem Rückgang von fast 13 Prozent im Vergleich zu den Verkäufen der iPhone 15-Modelle entspricht. Speziell das iPhone 16 Pro soll eine schwache Nachfrage aufweisen. Laut Kuos Daten sollen die Verkäufe um 27 Prozent gefallen sein. Auch das iPhone 16 Pro Max muss im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang verkraften, hier soll die Nachfrage im Vergleich zum iPhone 15 Pro Max um rund 16 Prozent geringer sein.

Scheinbar interessieren sich viele Apple-Kundinnen und -Kunden zunehmend für die Standard-Modelle iPhone 16 und iPhone 16 Plus, die am ersten Verkaufswochenende eine höhere Nachfrage als das iPhone 15 und iPhone 15 Plus erreicht haben. Besonders das iPhone 16 Plus scheint im Aufwind zu sein, denn die Nachfrage soll im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent gestiegen sein.

Apple Intelligence lässt auf sich warten

Apple liefert alle iPhone 16-Modelle mit iOS 18 aus, jedoch ohne Apple Intelligence. Erst mit iOS 18.1 wird Apple Intelligence freigeschaltet, allerdings nicht in Deutschland. Laut Kuo ist das Fehlen von Apple Intelligence einer der Hauptgründe, warum die Verkaufszahlen am ersten Wochenende im Vergleich zum Vorjahr schlechter ausfallen. Es ist gut möglich, dass das iPhone 16 im Oktober noch einmal einen Aufschwung erlebt, wenn Apple mit iOS 18.1 Apple Intelligence in den USA verfügbar macht.