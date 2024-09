iOS 18 Dark Mode: Warum bleiben einige Icons hell?

Heute Abend veröffentlicht Apple das neue iOS 18. Mit zu den neuen Funktionen zählt auch ein deutlich ausgebauter Dark Mode, der erstmals auch automatisch angepasste App-Icons unterstützt. Neben den normalen Icons können ab sofort auch dunkle Icons angezeigt werden. Zusätzlich bietet Apple eine Funktion „eingefärbt“, in der die Icons auf eine einzelne Farbe reduziert werden.

So könnt ihr die dunklen Icons in iOS 18 verwenden

lange auf den Homescreen drücken oben links auf „Bearbeiten“ tippen „Anpassen“ auswählen die gewünschte Einstellungen vornehmen

Entscheidet ihr euch für die Option „Automatisch“, werden auf dem Homescreen immer dann die dunklen Icons angezeigt, wenn euer iPhone oder iPad den Dark Mode nutzt. Das geht ja bekanntlich entweder manuell oder über einen Zeitplan bei Nacht.

Warum sind nicht alle App Icons dunkel?

Wenn ihr das Feature heute Abend nach der Installation von iOS 18 zum ersten Mal verwendet, dann werdet ihr schnell feststellen, dass nicht alle Icons dunkel dargestellt werden. Dafür gibt es zwei Erklärungen:

Entwickler können ein Update für ihre App anfertigen, in denen die angepassten Icons mit enthalten sind. Das ist tatsächlich etwas mehr Arbeit als ein einfacher Bildupload, aber am Ende auch kein Hexenwerk. Wir hängen hier übrigens tatsächlich ein kleines bisschen hinterher, mit dem nächsten Update gibt es aber auch ein dunkles appgefahren-Icon. Falls die Entwickler-Anpassungen noch nicht vorgenommen wurden, versucht es iOS 18 auf eigene Faust. Das Betriebssystem versucht eine angepasste Version des hellen Icons zu erstellen. Das klappt allerdings längst nicht bei allen App-Icons.

Und so kann es nach der Installation von iOS 18 durchaus noch vorkommen, dass der Homescreen eures iPhones im Dark Mode noch nicht ganz so dunkel ist, wie er eigentlich hätte sein können. Hier wird sich in den kommenden Wochen definitiv einiges tun.

Mit iOS 18 habt ihr übrigens noch weitere Optionen, um den Homescreen weiter zu personalisieren. Ihr könnt größere Icons verwenden und App-Namen ausblenden, außerdem ist eine freie Platzierung der Icons mit Lücken möglich.

iOS 18: Größere Icons und App-Namen ausblenden Kommt im Herbst für alle - Wenn Apple iOS 18 im Herbst für alle verfügbar macht, dann könnt ihr euren Homescreen deutlich personalisierter anpassen. Unter anderem lassen sich App-Icons frei auf dem Homescreen platzieren, ohne dass…