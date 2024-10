Android-Vergleich: Alte iPhones werden doppelt so häufig verkauft

iPhone-Besitzer geben doppelt so häufig ihre alten Geräte in Zahlung oder verkaufen sie im Vergleich zu Android-Smartphone-Besitzern. Das zeigt eine neue Studie der Consumer Intelligence Research Partners, kurz CIRP. 41 Prozent der iPhone-Besitzer haben sich demnach dazu entschlossen, ihr altes iPhone noch einmal zu Geld zu machen. Im Gegensatz dazu entschieden sich nur 17 Prozent der Android-Besitzer für eine Verkauf ihres Altgeräts.

Meine alten iPhones habe ich bisher fast immer an Familienmitglieder abgetreten, meistens auch ohne dafür etwas zu verlangen. Würde ich mir ein neues iPhone zulegen und in meiner Familie keinen Abnehmer finden, würde ich auf jeden Fall das Altgerät in Zahlung geben. Denn in den meisten Fällen sind die Geräte ja noch in einem guten Zustand.

Wie die CIRP-Studie zeigt, sind die Inzahlungsnahmeprogramme von Apple und die höheren Wiederverkaufswerte von iPhones die Gründe dafür, dass iPhone-Besitzer einen Verkauf ihres Altgeräts in Betracht ziehen, anstatt es zu entsorgen oder zu behalten.

Android-Nutzer entscheiden sich dagegen deutlich öfter dazu, ihr altes Smartphone zu behalten. Allerdings werden Android-Geräte auch viel öfter entsorgt (30 Prozent) als iPhones (19 Prozent).

Im Schnitt alle drei Jahre ein neues iPhone

Wie eine Studie von Swappie und dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Dynata kürzlich gezeigt hat, tauschen ein Drittel der im Rahmen dessen befragten Deutschen alle drei Jahre ihr iPhone aus. Gründe dafür seien unter anderem eine schwache Batterieleistung und langsame Performance. Rechnet man das hoch, geben diese Person insgesamt zwischen 15 bis 25.000 Euro für Smartphones in ihrem gesamten Leben aus. Mittlerweile, so zeigt die Studie, sind aber 70 Prozent der Befragten nicht mehr abgeneigt, auch ein iPhone aus einem refurbished-Store zu kaufen.

Wie oft wechselt ihr euer iPhone? Und kauft ihr auch refurbished?