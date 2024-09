Anker Solix C300: Neue Mini-Powerstation startet mit Rabatt

Bereits im August konnten wir im Vorfeld der IFA über die neue Anker Solix C300 berichten. Damals war noch nicht ganz klar, ob es nur die DC-Variante nach Deutschland schaffen würde oder auch die AC-Version. Jetzt können wir endlich Vollzug melden, es sind beide Mini-Powerstations in Deutschland erhältlich. Ihr könnt sie ab sofort auf Amazon bestellen.

Anker Solix C300 DC für 169,99 Euro

Bei der 90.000 mAh oder 288 Wattstunden fassenden Anker Solix C300 DC liegt der Fokus voll und ganz auf Gleichstrom. Das spart nicht nur einiges an Gewicht, sondern macht die Mini-Powerstation auch um einiges kompakter. 12,4 × 12 × 20 Zentimeter und ein Gewicht von 2,8 Kilogramm stehen im Datenblatt.

Zur Nutzung stehen euch insgesamt sieben Ausgänge zur Verfügung, die maximale Leistung beträgt 300 Watt. Hier ein Überblick über die einzelnen Ports:

1× Zigarettenanzünder (120 Watt)

2× USB-C (140 Watt)

1× USB-C (100 Watt)

1× USB-C (15 Watt)

2× USB-A (12 Watt)

Aufgeladen wird die Anker Solix C300 DC entweder über den Solareingang mit bis zu 100 Watt oder über die beiden schnellen USB-C-Ports mit jeweils 140 Watt. Es lassen sich sogar beide USB-C-Anschlüsse gleichzeitig nutzen, um die Powerstation mit 280 Watt aufzuladen. Das ist schon bemerkenswert.

Aber was kann man mit so viel Power anfangen? Das haben wir in der Praxis noch nicht ausprobiert, Anker gibt aber an, dass man ein Smartphone rund 19 Mal, ein iPad etwa 8 Mal und ein Laptop 4 Mal aufladen kann. Da kann natürlich keine normale Powerbank mithalten.

Als kleinen Bonus gibt es eine App-Anbindung, über die ihr nicht nur die verbleibende Kapazität, sondern auch die Leistung der einzelnen Ports im Auge behalten könnt. Außerdem hat die Anker Solix C300 DC ein integriertes LED-Licht mit drei Helligkeitsstufen und einen Tragegriff.

Der reguläre Preis für die Anker Solix C300 DC beträgt 219,99 Euro. Zum Start gibt es einen 50 Euro Gutschein, so landet ihr am Ende des Tages bei 169,99 Euro (Amazon-Link). Aus meiner Sicht das deutlich bessere Paket als der Vorgänger PowerCore Reserve, der damals für den gleichen Preis deutlich weniger Kapazität, Leistung und Anschlüsse geboten hat.

Anker SOLIX C300 DC Powerbank Powerstation, 288Wh (90000mAh) Akku für mehrere... Kompakt und voller Power: Tragbare Energie, die genauso flexibel ist wie du. Gib deinen Geräten 300W und 90.000mAh (288Wh). Lade blitzschnell mit...

LiFePO4 Akkugarantie: Für jahrelange Zuverlässigkeit gebaut – profitiere von LiFePO4-Akkus, intelligenter Temperaturkontrolle, Stoßfestigkeit und...

Anker Solix C300 AC für 209,99 Euro

Die Anker Solix C300 AC bietet die gleiche Kapazität von 288 Wattstunden, hat im Vergleich zur DC-Variante aber zwei klassische Steckdosen, an denen ihr eure Geräte mit einer maximalen Leistung von 300 Watt anschließen könnt. Kurzfristig ist sogar eine Ausgangsleistung von 600 Watt möglich.

Mit einem Gewicht von 4,1 Kilogramm ist die Anker Solix C300 AC 1,3 Kilogramm schwerer und mit Maßen von 16,4 x 16,1 x 24 Zentimetern auch etwas größer. Es gibt ebenfalls sieben Anschlüsse, hier die komplette Liste:

2× AC (300 Watt)

1× KFZ-Steckdose (120 Watt)

2× USB-C (140 Watt)

1x USB-C (15 Watt)

1× USB-A (12 Watt)

Die Anker Solix C300 AC kann über einen USB-C-Anschluss mit 140 Watt und über einen Solareingang mit 100 Watt geladen werden. Alternativ kann die Mini-Powerbank auch über ein Netzkabel aufgeladen werden. Auch ein Licht ist integriert, allerdings nicht „im Deckel“, sondern an der Vorderseite.

Unterm Strich zahlt man für die Anker Solix C300 AC auch etwas mehr. Der reguläre Preis wird von Anker mit 269,99 Euro angegeben. Zum Start gibt es auf der Produktseite einen Rabatt-Coupon über 60 Euro, so dass ihr an der Kasse bei 209,99 Euro (Amazon-Link) landet.

Anker SOLIX C300 Tragbare Powerstation, 288Wh LiFePO4 Akku, 300W (Max 600W)... Kompakt und voller Power: Tragbare Energie, die genauso flexibel ist wie du. Gib deinen Geräten 300W (600W Spitzenleistung) und 288Wh. Lade...

7 Ladeanschlüsse: Versorge all deine Geräte mit vielseitigen Anschlüssen, darunter 2× AC (300W), 1× KFZ-Steckdose (120W), 1× USB-C (140W) und...