Onvis SMS2-OD: Neuer Outdoor Sensor mit HomeKit und Thread

Der Zubehör-Hersteller Onvis ist bekannt für sein günstiges, aber trotzdem sehr solides HomeKit-Zubehör. Nun steht die nächste Produkteinführung bevor, denn auf der Webseite des Herstellers findet ihr bereits den neuen Smart Outdoor Motion Sensor SMS2-OD für 39,99 US-Dollar. Für den anstehenden Start in Deutschland dürfte der Preis dann wohl bei unter 40 Euro liegen.

Was die Funktionsweise angeht, gibt es keine großen Überraschungen. Es ist letztlich ein klassischer Bewegungsmelder per Infrarot. Der Onvis SMS2-OD erkennt Bewegungen vom Abstand von 5 bis 10 Metern und hat ein „Sichtfeld“ von 100 Grad. Dank IP66 kann er problemlos im Außenbereich genutzt werden, die Stromversorgung erfolgt mit zwei AA-Batterien.

Onvis SMS2-OD misst auch Temperatur und Luftfreuchtigkeit

Die erste Überraschung: Mit den zwei Batterien soll eine Laufzeit von bis zu vier Jahren erzielt werden können, das ist schon richtig ordentlich. Zudem sind zwei weitere Sensoren für Luftfeuchtigkeit und Temperatur verbaut, diese Werte stehen euch in HomeKit ganz normal zur Verfügung. Allerdings funktioniert der Sensor „nur“ zwischen -10 und 45 Grad. Direkt an der Hauswand montiert, sollte das aber wohl für die meisten von uns ausreichend sein.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Wandhalterung mit Kugelgelenk, um den Onvis SMS2-OD mit zwei Schrauben am gewünschten Ort montieren zu können. Auffällig ist zudem der kleine Schirm an der Oberseite, den wir so vom Eve Motion beispielsweise nicht kennen.

Ein weiterer wichtiger Unterschied: Der Onvis SMS2-OD bietet zwar Thread, beschränkt sich aber auf eine Kommunikation mit HomeKit – Matter ist bislang nicht vorgesehen. Trotzdem benötigt ihr zur Nutzung einen Home-Hub mit Thread-Funktionalität, also beispielsweise einen aktuellen HomePod (mini) oder einen geeigneten Apple TV.