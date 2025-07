appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 28. Juli (3 News)

Wir haben nach dem 4. Oktober 2011 als richtige Antwort gesucht. Das wusste auch Frank F. aus Berlin, der sich in den kommenden Tagen über den Rabbit r1 freuen darf.

Kilian von iKnowReview hat sich bereits den 2026 in Deutschland startenden Dyson PencilVac besorgen können und berichtet nun in einem Video davon. Was haltet ihr von diesem kompakten Staubsauger?