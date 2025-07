Superlist: To-Do-Listen-App jetzt auch in deutscher Sprache verfügbar

Superlist (App-Store-Link) ist eine leistungsstarke Listen-App, mit der ihr eure täglichen Aufgaben organisieren oder auch ganze Projekte managen könnt. Die App lässt sich sowohl als Einzelperson als auch als Team nutzen. Nun hat die Anwendung aus deutscher Entwicklung einige Updates bekommen, die der App unter anderem eine deutsche Lokalisierung bescheren. Wir haben alle Neuerungen für euch zusammengefasst.

In den letzten Wochen und Monaten waren die Entwickler von Superlist wieder einmal sehr fleißig und haben im Wochentakt kleinere und größere Updates für Superlist veröffentlicht. Vor rund drei Wochen wurde die Version 1.35 für die Nutzenden zum Download bereitgestellt. Seither könnt ihr beim Verwenden der App im Kollaborationsmodus dank der Funktion „Live Cursors“ immer genau sehen, wo sich eure Teammitglieder gerade befinden. Jeder Nutzer respektive jeder Cursor hat dabei eine eigne Farbe, sodass ihr auf den ersten Blick erkennen könnt, wer gerade an welchem Teil der Liste arbeitet.

Mit Version 1.35.1, die etwa eine Woche später veröffentlicht wurde, hat die „Today“-Ansicht eine Ergänzung bekommen. Ab sofort werden Meetings, die heute stattfinden dort direkt angezeigt. Auch ein Sync mit Google Calendar ist möglich.

Deutsche Lokalisation ab Version 1.36.3

Inzwischen hat Superlist nun auch Version 1.36.0 bis 1.36.3 zum Download bereitgestellt. Die App, die bislang nur in englischer Sprachversion verfügbar war, gibt es nun auch in deutscher Lokalisierung. Außerdem neu sind die Möglichkeit, Liste nur im Lese-Modus zu teilen und die neue Aufgabenübersicht auf der Team-Seite. Klickt ihr hier auf „Aufgaben“, werden euch alle Aufgaben aus allen Listen angezeigt, auf die ihr Zugriff habt. So müsst ihr nicht mehr zwischen einzelnen Projekten wechseln oder händisch suchen. Dies soll den Gesamtüberblick erleichtern und schnelle Status-Checks ermöglichen.

Superlist könnt ihr kostenlos im App Store laden. Die App lässt sich in der kostenfreien Version nutzen, ist aber im Funktionsumfang begrenzt. Wenn ihr die Vollversion freischalten wollt, müsst ihr ein Abo abschließen, dass euch 6 Euro pro Monat für den Basic-Plan und 10 Euro für den Pro-Plan pro Monat kostet. Die App funktioniert auf iPhone, iPad und Apple Vision Pro. Die Mac-Version der App könnt ihr auf der Webseite von Superlist herunterladen.