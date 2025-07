Solarmodul für Smart Lock: Wäre das auch etwas für unser Nuki?

Die heutigen Smart Locks sind ja schon ziemlich energieeffizient und halten mehreren Monate durch, auch wenn man sie täglich mehrfach nutzt. Irgendwann muss man aber doch den Akku aufladen, wobei das bei aktuellen Modellen wie dem Nuki Smart Lock Pro dank des magnetischen Ladekabels wirklich sehr einfach funktioniert.

Nun hat sich ausgerechnet ein Hersteller aus dem oftmals so verregneten Großbritannien eine Solar-Lösung für sein Smart Lock einfallen lassen. Das außen an der Tür montierte Avia Smart Deadbolt+ kann nun um das Avia Smart SolarPro ergänzt werden. Ein kleines Solarmodul, das die Laufzeit des Smart Locks auf bis zu fünf Jahre ausweiten können soll. Der Preis dafür beträgt umgerechnet rund 50 Euro.

Wäre so etwas auch mit Nuki oder Aqara möglich?

Nun stellt sich mir unweigerlich die Frage: Wäre so etwas nicht auch eine interessante Idee für die von uns genutzten Smart Locks, wie etwa das Nuki Smart Lock Pro oder auch das Aqara U200?

Hier sehe ich vor allem ein Problem: Die meisten für deutsche Türen geeigneten Smart Locks, zumindest die ernstzunehmenden Kandidaten auf dem Markt, werden ausschließlich an der Innenseite der Tür montiert. Es gibt keine direkte Verbindung nach draußen. Und somit natürlich auch keine Option, ein Solarmodul in der Sonne zu platzieren. Oder fällt euch vielleicht irgendein Weg ein, so etwas zu realisieren?

Und so werde ich wohl in den nächsten Jahren immer mal wieder zum Ladekabel für mein Nuki greifen müssen. Das habe ich extra direkt in der Abstellkammer neben der Haustür deponiert, damit ich es in den zwei oder drei Momenten im Jahr auch direkt finde. Und sind wir mal ehrlich: So viel Aufwand ist es ja nun auch nicht, das Ladekabel irgendwann abends mal kurz anzustecken. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie lästig oder unkompliziert diese wiederkehrende Aufgabe für euch ist.