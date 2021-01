appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 6. Januar (3 News)

Das Spiel Minecraft Earth ( App Store-Link ) wird nicht mehr fortgeführt und am 30. Juni 2021 abgeschaltet .

Gestern wurde spekuliert, dass Google seine iOS-Apps nicht mehr aktualisiert, da sie nicht die neuen Datenschutz-Infos ausfüllen wollen. Das stimmt nicht. Die Updates sind in Vorbereitung und kommen in dieser oder in den nächsten Woche.