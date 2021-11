Apple Car: Konzern soll an komplett autonomem Fahrzeug arbeiten

In der Vergangenheit gab es bereits so einige Gerüchte und Nachrichten zum Thema Apple Car, also der von Apple angestrebten Entwicklung eines eigenen Fahrzeugs unter dem Projektnamen „Project Titan“. Nun meldet sich das in diesen Kreisen bekannte Magazin Bloomberg, genauer gesagt der Redakteur Mark Gurman, mit einem neuen Artikel zu diesem Thema zu Wort.

Gurman führt aus, dass Apple die Arbeit an einem Auto stärker vorantreibe und sich dabei auf ein komplett autonomes Fahrzeug konzentriert. Der Bloomberg-Redakteur bezieht sich dabei auf Quellen, „die mit der Angelegenheit vertraut sind“. In den letzten Jahren habe Apple gleichzeitig auf zwei Optionen ausgelotet, entweder ein Modell mit begrenzten selbstfahrenden Funktionen, „oder eine Version mit vollständigen Selbstfahrfähigkeiten, die kein menschliches Eingreifen erfordern“, so Gurman.

Mit Kevin Lynch als neuem Leiter des Apple Car-Teams soll man sich nun jedoch in Richtung eines komplett autonomen Fahrzeugs bewegt haben. „Lynch drängt auf ein Auto mit einem vollständig selbstfahrenden System in der ersten Version“, heißt es bei Bloomberg. Wie ein autonomes Fahrzeug aussehen könnte, zeigt Gurman ebenfalls auf.

„Apples ideales Auto hätte kein Lenkrad und keine Pedale, und der Innenraum wäre so konzipiert, dass man die Hände vom Steuer nehmen könnte. Eine Option, die innerhalb des Unternehmens diskutiert wurde, sieht einen Innenraum vor, der dem des Lifestyle-Fahrzeugs von Canoo Inc. ähnelt, einem Neuling in der Elektroauto-Branche. In diesem Auto sitzen die Passagiere an den Seiten des Fahrzeugs und sind einander zugewandt wie in einer Limousine. Apple hat auch Entwürfe erforscht, bei denen sich das Infotainment-System des Fahrzeugs – wahrscheinlich ein großer iPad-ähnlicher Touchscreen – in der Mitte des Fahrzeugs befinden würde, so dass die Benutzer während der Fahrt damit interagieren könnten. Das Auto würde auch stark mit den bestehenden Diensten und Geräten von Apple integriert werden. Obwohl das Unternehmen darauf drängt, kein Standardlenkrad zu haben, hat Apple erörtert, das Auto mit einem Notfallübernahme-Modus auszustatten.“

Apple testet mit 69 Lexus-SUVs auf der Straße

Die vorangetriebene Entwicklungsarbeit, im Zuge dessen auch entsprechende Prozessoren vom Silicon-Team des Unternehmens auf den Weg gebracht wurden, könnte sich schon bald in ersten Tests auf der Straße niederschlagen. Apple verfüge für diese Zwecke über eine Flotte von 69 Lexus-SUVs, um mit der Technologie experimentieren zu können, so Gurman.

„Der Apple-Auto-Chip ist die fortschrittlichste Komponente, die Apple intern entwickelt hat, und besteht hauptsächlich aus neuronalen Prozessoren, die die für das autonome Fahren erforderliche künstliche Intelligenz verarbeiten können. Die Fähigkeiten des Chips bedeuten, dass er heiß laufen wird und wahrscheinlich die Entwicklung eines ausgeklügelten Kühlsystems erfordert.“

Da Apple selbst aber über keinerlei Erfahrung im Bau von Fahrzeugkarosserien verfügt, erscheint laut Mark Gurman eine Partnerschaft mit entsprechenden Automobilkonzernen unabdinglich. Das Unternehmen habe bereits mit mehreren Herstellern über eine Zusammenarbeit gesprochen und in Betracht gezogen, ein solches Fahrzeug auch den USA bauen zu lassen. Vor 2025 dürfe man laut Gurman aber keinesfalls mit einem Marktstart rechnen: „Trotz der jüngsten Fortschritte gilt die Entwicklung eines vollständig selbstfahrenden Autos bis 2025 bei Apple als sehr aggressiv“, so der Artikel. „Einige Mitarbeiter vom Project Titan sind skeptisch, was den Zeitplan angeht.“

Foto: vanarama.com