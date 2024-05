Apple Design Awards: Drei deutsche Apps können sich Hoffnungen machen

Jedes Jahr zeichnet Apple herausragende Leistungen im App- und Spieledesign aus und vergibt die Apple Design Awards auf der anstehenden WWDC. Apple hat die Finalisten bekanntgegeben und es sind auch drei Entwickler-Teams aus Deutschland mit dabei, die sich Hoffnungen auf einen Award machen können.

Apple vergibt die Design Awards in mehreren Kategorien, wobei erstmals in diesem Jahr auch ein Award in der Kategorie „Spatial Computing“ vergeben wird. Dabei handelt es sich um Apps, die für die Apple Vision Pro optimiert sind. Alle Finalisten findet ihr hier, folgend gehen wir auf die drei deutschen Apps ein.

Social Impact (App): „Ahead: Emotions Coach“ von der ahead solutions GmbH

Das Berliner Entwickler-Team kann auf eine Auszeichnung für die App „Ahead: Emotions Coach“ hoffen. Die App beschreibt sich selbst als „Duolingo für emotionale Intelligenz“ und versteht sich als eine Art Taschencoach. Die App bietet dabei ein natürliches Gespräch zwischen Nutzer und Coach und soll dabei helfen, selbstbewußter, sicherer und glücklicher zu werden. Wer den Coach nutzen möchte, muss ein Abo abschließen, das im Jahr 99,99 Euro kostet.

Social Impact (Spiele): The Bear von Mucks Games UG

The Bear ist eine interaktive Gute-Nacht-Geschichte, die ihr sogar kostenlos und ohne Werbung ausprobieren könnt. Das erste Kapitel wird kostenlos bereitgestellt, die restlichen vier Kapitel könnt ihr einmalig für 2,99 Euro freischalten. Der Bär wurde mit Hunderten von handgezeichneten Animationen, eigens komponierter Musik und einer berührenden Geschichte liebevoll gestaltet, um ein einzigartig beruhigendes Erlebnis zu schaffen, das sich anfühlt wie eine Gute-Nacht-Geschichte, die dir von einem geliebten Menschen vorgelesen wird.

Spatial Computing: djay von der Algoriddim GmbH

Die DJ-App „djay“ bietet eine optimierte Version für die Apple Vision Pro an, mit der ihr im virtuellen Raum Songs abmischen könnt. Das sieht wirklich wild aus und setzt natürlich eine Apple Vision Pro voraus. Weiterhin ist djay auch für iPhone, iPad und Mac erhältlich und ist eine renommierte DJ-Software, die schon in den vergangenen Jahre mehrerer Apple Design Awards gewonnen hat.