HandBrake: Video-Konvertierungs-Tool ist in Version 1.8 erschienen

Auch wenn es früher deutlich häufiger der Fall war, benötigt man auch heutzutage immer einmal wieder ein kleines Tool wie HandBrake: Die Open Source-Software für macOS versteht sich mit zig Videoformaten und kann diese in das gewünschte Format konvertieren. Nach rund einem Jahr gibt es nun erneut ein größeres Update für HandBrake, das jetzt auf Version 1.8 aktualisiert wurde.

HandBrake in Version 1.8 erfordert mindestens macOS 10.13 oder neuer auf dem Gerät und bringt eine Vielzahl an Verbesserungen mit sich. Insbesondere in der macOS-Version hat man sich vorrangig um das UI gekümmert und dort kleinere Optimierungen vorgenommen, zudem wurden die Video-Engines weiter ausgebaut. Die relevanten Release-Notes findet ihr nachfolgend:

Allgemein

Ermöglicht Muxen von VP9 und FLAC im MP4-Container

Zeitstempel-Sprünge bei Verwendung einer konstanten NTSC-Bildrate im MP4-Container wurden entfernt

Unterstützung für den Import von plist-basierten Voreinstellungen aus älteren HandBrake-Versionen wurde entfernt

Liste der iso639-Sprachcodes aktualisiert

Video

Unterstützung für den FFV1-Encoder wurde hinzugefügt, einschließlich einer neuen Voreinstellung „Preservation FFV1“ unter der Kategorie Professional

Unterstützung für Multi-Pass CQ mit VP9 hinzugefügt

Unterstützung für VP9-Tunes wurde hinzugefügt

Dynamischer Dolby Vision-Metadatendurchlauf für SVT-AV1 hinzugefügt

Verbesserte Decomb-Geschwindigkeit durch Entfernen nicht benötigter Frame-Kopien

Verbesserte Framerate Shaper-Metriken für Frames mit hoher Tiefe

Befehlszeilenschnittstelle

Untertitel-Scan“ behoben, wenn nicht an erster Stelle in der Liste –subtitle

Überschreiben von Untertiteleinstellungen behoben

Korrektur der Verarbeitung von Audioüberschreibungen in der Voreinstellung

Audio

TrueHD-Encoder hinzugefügt

88.2/96/176.4/192 kHz Abtastraten für TrueHD- und FLAC-Encoder hinzugefügt

Verbesserte Auswahl von Audiospuren durch Verfolgung „verknüpfter“ Audiospuren

Falsches Kanal-Layout beim Enkodieren eines 6.1-Tracks in Opus behoben

Untertitel

Behoben: Passthru von VobSub-Spuren, die leere oder völlig transparente Untertitel-Samples enthalten

Problem behoben, das die Dekodierung von VobSub-Spuren, die in MP4 gespeichert sind, verhinderte

Einbrennen von SSA/ASS-Untertiteln innerhalb von MKV mit doppelten Lesebefehlen behoben

Build-System

Überprüfte und verbesserte Compiler-Optimierungsoptionen für die Bibliotheken von Drittanbietern

Verbessertes libdovi-Paket, um es in der Flathub-Flatpak-Version ausliefern zu können

Mac

Dolby Vision und HDR10+ dynamischer Metadaten-Durchlauf für VideoToolbox H.265 10-bit hinzugefügt

Metal-beschleunigte Filter Comb Detect und Framerate Shaper hinzugefügt

SRT- und ASS-Untertiteldateien können jetzt per Drag & Drop in das Hauptfenster gezogen werden

Unterstützung für den Ausschluss von Dateierweiterungen beim Öffnen von Dateien im Batch-Modus hinzugefügt

Standardmäßig werden gängige Bild-, Untertitel- und Textdateierweiterungen ausgeschlossen; die Liste kann unter Voreinstellungen -> Erweitert bearbeitet werden

Neue Einstellung hinzugefügt, um Codierungen zu pausieren, wenn auf Akkubetrieb umgeschaltet wird

Neue Einstellung hinzugefügt, um abgeschlossene Aufträge beim Start zu löschen

Die Benachrichtigungsoptionen wurden überarbeitet, um eine Steuerung pro Codierung oder pro Warteschlange zu ermöglichen

Überarbeitete Symbolleiste im Stil der macOS-Benutzeroberfläche

Verbesserte Leistung des Aktivitätsprotokoll-Fensters

Verbesserte UI-Leistung durch Vermeidung von unnötigen Fenstergrößenänderungen und langsamen AppKit-Steuerungen

Verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Aktualisierung bestehender Übersetzungen

Neue Übersetzungen hinzugefügt – Ukrainisch

Auch für die Windows- und Linux-Version von HandBrake gibt es spezifische Änderungen, die wir hier allerdings nicht explizit aufgeführt haben. Die kompletten Release Notes lassen sich bei GitHub einsehen. Auf der Website von HandBrake können die Downloads für macOS, Windows und Linux kostenlos angestoßen werden.