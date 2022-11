Apple GiftCard: Derzeit mit 20-fach Payback bei Penny erhältlich

Vor ein paar Monaten hat Apple die Guthabenkarten für iTunes und den App Store eingestampft. Neu ist seitdem die Apple GiftCard, mit der man nicht nur digitale Güter kaufen, sondern auch seine Einkäufe im Apple Online Store bezahlen kann. Wenig überraschend hat Apple zum gleichen Zeitpunkt die Rabatt- bzw. Bonus-Aktionen auf die Geschenkkarten eingestellt.

Rabatte oder zumindest einen echten Bonus in Form von zusätzlichem Guthaben wird es wohl so schnell nicht mehr geben. Daher wollen wir die Chance nutzen, euch auf ein aktuelles Angebot bei Penny direkt im Supermarkt und in der Penny-Kartenwelt aufmerksam zu machen. Dort bekommt ihr aktuell und noch bis zum 6. November 20-fache Payback-Punkte beim Kauf einer Apple GiftCard im Wert von 25, 50 oder 100 Euro.

Sicherlich macht nicht jeder von euch bei Payback mit und über die Gründe muss man auch nicht groß aktivieren. Falls ihr das Punkte-Portal nutzt, könnt ihr euch dank der 20-fach-Aktion aber über einen Bonus im Gegenwert von 10 Prozent des Einkaufswerts freuen. Wer also eine 100 Euro Apple GiftCard kauft, erhält Payback-Punkte im Wert von 10 Euro.