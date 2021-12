Apple Music: Gratis-EP von Coldplay und Replay 2021 verfügbar

Die Aktion „Geschenke von Apple Music“ ist gestartet und Abonnenten und Abonnentinnen von Apple Music können sich eine Gratis-EP von Coldplay sichern. Dabei handelt es sich um eine exklusive Weihnachts-EP mit einem Update des Songs „Christmas Lights“. Die „Infinity Station Sessions“ beinhalten insgesamt fünf Songs, die alle in 3D Audio mit Dolby Atmos aufgenommen wurden.

Apple lässt wissen:

Es ist Weihnachtszeit – und wir bei Apple Music kommen in Spendierlaune! Zu Beginn der schönsten Zeit des Jahres bieten wir Apple Music-Nutzer:innen exklusive Geschenke an. Wir wollen die Überraschung nicht verderben, aber wir können verraten, dass wir Geschenke von einigen hochkarätigen Künstler:innen im Gepäck haben: Mariah Carey, Coldplay, Alicia Keys, Elton John, DJ Khaled, Nile Rodgers und andere werden uns mit EPs, Playlists, DJ-Mixes, einer speziellen Radioshow und weiteren Leckerbissen überraschen. Wir hoffen, du hast an diesen Weihnachtsgeschenken genauso viel Spaß wie wir beim Verschenken. Schau die ganze Woche über vorbei, denn wir bringen jeden Tag eine neue exklusive Überraschung heraus.