Apple Stores öffnen wieder: So ist die aktuelle Situation

Apple hat am heutigen Montag seine Apple Stores in Deutschland wieder geöffnet. Ich habe die Chance genutzt, um einen bereits im März geplanten Besuch nachzuholen, denn eine der drei Kameras meines iPhone 11 Pro Max hat nicht mehr richtig funktioniert. Eine Reparatur auf dem Postweg kam für mich mangels Ersatzgerät nicht in Frage.

Bereits am Samstag konnte ich einen Termin an der Genius Bar buchen – oder besser gesagt zwei, denn am iPhone X meiner Frau gab es ebenfalls ein paar Wehwehchen. Angekommen im Centro in Oberhausen, ein zumindest an diesem Montag spärlich besuchtes Einkaufszentrum im Ruhrgebiet, dann erstmal der Schock: Vor dem Apple Store tummelten sich bereits 60-70 Personen in der Warteschlange.

Schnell stellte sich aber heraus: Es gibt zwei Schlangen. Eine ziemlich lange für den freien Verkauf und eine weitere für Termine an der Genius Bar, in die ich mich nach einer Temperaturmessung an der Stirn anstellen konnte. Hier kam ich dann tatsächlich nur 10 Minuten nach dem gebuchten Termin an die Reihe – perfekt.

Mit Schutzmaske und nach dem Desinfizieren der Hände ging es dann mit einem Mitarbeiter an einen großen Tisch – jeweils an den Kopfenden. Die zu untersuchenden iPhones wurden aus den Hüllen genommen und desinfiziert, genau wie auch zwischendurch alle Tische und Stühle. Ein hoher Hygienestandard, meiner Meinung nach.

Binnen einer Stunde wurde die Kamera meines iPhone 11 Pro Max getauscht und der Ohrhörer des iPhones meiner Frau gereinigt. Zumindest in meinem Fall also ein schneller, toller und unkomplizierter Service trotz der schwierigen Umstände.

Leider gibt es zumindest hier in Oberhausen anscheinend noch keine separate Schlange für Pickups, also die Abholung von Online-Bestellungen. Hier muss man sich in der wirklich extrem langen Schlange für den Verkauf anstellen – bei der ich mich wirklich frage, ob das sein muss. Auf der anderen Seite ist die Schlange aber auch eben nur so lang, weil Apple die Personenanzahl im Store auf ein sehr angenehmes Minimum reduziert.

(Fotos: Apple)