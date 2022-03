Apple Studio Display: Ständer-Wechsel, Kabel-Tausch und Speicherplatz

Am vergangenen Freitag ist das neue Apple Studio Display offiziell gestartet. Nach dem sehr teuren Pro Display XDR bietet Apple nun wieder einen Bildschirm an, der für eine größere Gruppe von Menschen im bezahlbaren Rahmen liegt. Wobei man immer noch mindestens 1.749 Euro auf den Tisch legen muss – eine stolze Summe.

Spannend sind die vielen Details, die rund um das Studio Display ans Licht kommen. So war ja bisher davon auszugehen, dass man sich bereits beim Kauf für eine der drei Ständer-Optionen entscheiden muss. Immerhin gibt Apple auf seiner Webseite an, dass der Ständer nicht auswechselbar ist. Wie nun bekannt wurde, kann man die Konfiguration nach dem Kauf aber durchaus in einem Apple Store oder bei einem Apple Authorized Service Provider ändern lassen.

Studio Display bringt „Hey Siri“ auf einige ältere Macs

Ebenso fest verbaut ist das Stromkabel auf der Rückseite des Studio Displays. Es lässt sich, im Gegensatz zum Kabel beim iMac, nicht einfach herausziehen. Es scheint aber ein spezielles Werkzeug für Apple-Werkstätten zu geben, mit dem das Kabel aus dem Mac entfernt werden kann – und es sieht ziemlich wild aus.

Was ich persönlich recht spannend finde: Laut Berichten aus dem Netz verfügt das Studio Display über einen internen Speicher von 64 GB. Genau so viel wie die Basis-Version des iPad Air. Bislang scheinen allerdings nur knapp 2 GB des Speicherplatzes belegt zu sein. Wofür Apple sich diese Reserven aufspart? Unklar.

Solltet ihr einen älteren Mac im Einsatz haben, könnt ihr euch im Zusammenspiel mit dem Studio Display übrigens darüber freuen, dass „Hey Siri“ nun auch bei euch funktioniert. Konkret erhalten dieses Funktionsupdate die 2016er und 2017er MacBook Pros sowie alle iMacs aus den Jahren 2017 bis 2019.