Apple TV+ ab nächster Woche nur noch mit drei Gratis-Monaten

Es ist mittlerweile schon eineinhalb Jahr eher, seit Apple seinen Streaming-Service Apple TV+ gestartet hat. Mich persönlich hat dort abgesehen von Greyhound noch nichts wirklich begeistert, ehrlicherweise schaue ich aber auch sehr selten vorbei und wir landen für die meisten Serien dann doch bei Netflix.

Wer in den letzten Jahren ein neues Apple-Gerät gekauft hat, konnte Apple TV+ bisher ein Jahr lang kostenlos ausprobieren, für die allerersten Nutzer wurde der Zeitraum sogar verlängert. Nun folgt die Kehrtwende, ab nächster Woche wird es anders aussehen.

So schreibt Apple im Kleingedruckten des neuen Apple TV 4K: „Berechtigte Geräte, die am 1. Juli 2021 oder später aktiviert wurden, qualifizieren sich für das Angebot von 3 Monaten kostenlosem Apple TV+, während Geräte, die am 30. Juni 2021 oder früher aktiviert wurden, sich für das Angebot von 1 Jahr kostenlosem Apple TV+ qualifizieren.“

Solltet ihr also tatsächlich die kurzfristige Anschaffung eines neuen Apple-Geräts planen und die Inhalte von Apple TV+ für euch interessant sein, solltet ihr das neue Gerät innerhalb der nächsten sieben Tage aktivieren, um neun zusätzliche Gratis-Monate zu erhalten.