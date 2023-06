Apples neue Beats Studio Pro Kopfhörer in FCC-Datenbank aufgetaucht

Wenn unveröffentlichte Apple-Produkte in der FCC, also dem Katalog der Federal Communications Commission, auffindbar sind, dauert es meist nicht mehr lang, ehe das Produkt tatsächlich auf den Markt kommt. Wie MacRumors berichtet, sind nun die neuen Beats Studio Pro Kopfhörer in eben jenem Katalog gelistet worden. Apple hat bisher noch kein offizielles Release-Datum veröffentlicht.

Zuerst aufgetaucht waren die neuen Kopfhörer im Mai im Software-Codes des macOS-Ventura-13.4-Updates. Sie gelten als neue Version der Beats-Studio3-Over-Ear-Kopfhörer, die bereits seit mehreren Jahren erhältlich sind und bis dato keine nennenswerte Neuerung bekommen haben.

Wie der gefundene Software-Code nahelegt, ist das neue Modell in Zusammenarbeit mit Samuel Ross von A-Cold-Wall entwickelt worden, der kürzlich als Principal Design Consultant zu Beats gestoßen ist. Das Design unterscheidet sich kaum von der Beats-Studio3-Ausführung. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass sich im Innern einiges verändert hat. Immerhin handelt es sich bei der neuen Version ja um eine „Pro“-Variante.

MacRumors vermutet in diesem Zusammenhang etwa einen aktualisierten, von Apple designten Chip, verbesserte aktive Geräuschunterdrückung und einen Transparenz-Modus. Auch ein „Hey Siri“-Support soll kommen. Da die Auflistung von Apples Produkten im FCC-Katalog meist wenige Wochen vor Launch-Termin erfolgt, rechnen Beobachter damit, dass die Beats Studio Pros im Laufe des Sommers veröffentlicht werden.