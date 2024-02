Arc Browser: Neue KI-basierte Lesezeichen und Suchfunktion

Arc, der Browser für macOS und iOS von The Browser Company, hat nach einer längeren Entwicklungsphase im Juli des vergangenen Jahres die eigene Warteliste aufgegeben und stellt seitdem den Download des Webbrowsers auf der eigenen Website für alle interessierten Personen zur Verfügung.

Der Plan von The Browser Company sieht vor, „das Betriebssystem für das Internet“ zu entwickeln. Arc ist nicht nur ein Ort, an dem man sich Webseiten ansehen kann, sondern verfügt auch über Tools, mit denen man sich Notizen machen, visuelle und gemeinschaftliche Staffeleien mit anderen erstellen, Webseiten nach eigenen Vorstellungen umgestalten kann und vieles mehr.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung einer KI-gesteuerten mobilen App namens Arc Search (App Store-Link) nimmt The Browser Company auch am eigenen Desktop-Browser einige große – und KI-gesteuerte – Änderungen vor. Im Gegensatz zu Arc Search, das die Nutzung des Internets auf dem Smartphone neu überdenkt, sind die neuen Funktionen in Arc für Mac und Windows eher simpler und praktischer Natur. Sie verwandeln Suchanfragen in Lesezeichen, ohne eine Google-Seite zu benötigen, und sie halten die User auf dem Laufenden über Dinge, die einen interessieren, ohne dass eine weitere App benötigt wird.

Die neue Funktion „Instant Links“ zum Beispiel ist eine Möglichkeit, KI zu nutzen, um eine Suchmaschine zu überspringen: Wenn man nach etwas Bestimmtem sucht, beispielsweise dem epischen „Blank Space“-Auftritt von Taylor Swifts in Sydney auf der 1989 World Tour, lässt sich der KI-Bot von Arc einfach danach fragen, und er legt den Link als offenen Tab in der Seitenleiste ab. The Browser Company schlägt auch vor, Produktbewertungen für einen besseren Vergleich oder gut klingende Rezepte zu sammeln – jedes Mal, wenn man zu Google gehen würde und auf die ersten acht Links klickt, kann Arc diese Links einfach in die Tab-Leiste übernehmen.

„Live Folders“: Live-Updates von beliebigen Quellen

Eine ähnliche Funktion, Live Folders genannt, wird in ein paar Wochen auch in der Arc-Betaversion verfügbar sein. Live Folders sind im Grunde genommen ein Live-Update von Daten aus beliebigen Quellen: Ein RSS-Feed könnte jedes Mal neue Artikel in die eigene Leseliste einfügen, wenn er aktualisiert wird. Gleiches könnte gelten, wenn der Lieblings-Account in einem sozialen Netzwerk ein neues Video veröffentlicht – die Möglichkeiten sind nahezu endlos.

Die Idee, so Josh Miller, CEO von The Browser Company, ist es, einige der vielen Schritte bei der Nutzung des Internets zu vereinfachen. „Wenn man einen Google Alert einrichtet“, sagt er, „bekommt man eine E-Mail, klickt auf etwas, wechselt die App… nur um einen Link in seinem Browser zu öffnen. Warum lassen wir nicht einfach den Link im Browser für Sie öffnen?“ Wie bei den experimentellen Arc Max-Funktionen, die das Unternehmen vor ein paar Monaten vorgestellt hat, besteht das Ziel darin, das Internet ein wenig schneller, intuitiver und nützlicher zu machen.

Arc Explore, eine Desktop-Version der Arc Search-Funktion, die eine maßgeschneiderte Webseite mit KI-generierten Informationen zu jedem gesuchten Thema erstellt, ist derzeit das ehrgeizigste Projekt, an dem The Browser Company arbeitet. Die Browser Company bezeichnet Arc Explore als „ein Werkzeug zur Automatisierung des Browsing von Anfang bis Ende“. Man verspricht, dass die KI nach Informationen zu jedem Thema befragt werden kann, damit Arc das Internet durchsucht und mit Hilfe von KI eine Zusammenfassung mit Links und Infos erstellt.

All diese Änderungen sind Teil dessen, was The Browser Company als „Second Act“ für Arc bezeichnet: Das Unternehmen will sich noch stärker auf KI konzentrieren. Nahezu jeder Browser verfügt mittlerweile über KI-Features: Microsoft Edge setzt auf Copilot, und Chrome erhält einige Tab-Management-Funktionen, die denen von Arc ähneln. „Die KI-Browserkriege sind eingeläutet, sie schreiten schnell voran, und es ist nicht abzusehen, wie sie die Art und Weise, wie das Internet funktioniert, verändern werden“, resümiert dazu auch The Verge. In einem abschließenden Video könnt ihr euch die neuen Arc-Features noch einmal im Detail ansehen.