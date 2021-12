Beliebte Leuchtstreifen im Angebot: Philips Hue oder Nanoleaf

Falls ihr euer Smart Home noch etwas stimmungsvoller gestalten wollt und dafür einen Leuchtstreifen sucht, dann ist heute der perfekte Tag für ein Schnäppchen gekommen. Bei Amazon werden die Lightstrips von zwei beliebten Marken deutlich günstiger als gewöhnlich angeboten.

Los geht es mit dem Branchen-Primus Philips Hue, der insbesondere im Zusammenspiel mit der Hue Bridge unzählige Möglichkeiten bieten. Dann ist nicht nur eine Verbindung mit HomeKit möglich, es kann auch diverses Zubehör gekoppelt werden.

Das Basis-Set mit zwei Erweiterungen ist insgesamt vier Meter lang und kostet heute nur 74,99 Euro. Für den eigentlichen Lightstrip Plus zahlt ihr rechnerisch also unter 40 Euro. Mit einer dritten Erweiterung liegt der Preis bei 89,99 Euro, ist also noch mal etwas besser.

5.240 Bewertungen Philips Hue White & Col. Amb. Lightstrip Plus 2m Basis + Lightstrip Plus 2m Erweiterung, 16 Mio.... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lightstrip+ Basis und Erweiterung nach Belieben platzieren, Hue Bluetooth App downloaden und schon können Sie Ihr Licht in einem Raum steuern oder Lichtszenen...

Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge (separat erhältlich) und erleben Sie das volle Smart-Home-Erlebnis mit zahlreichen Funktionen

Nanoleaf Lightstrip kann direkt mit HomeKit verbunden werden

Falls euer Smart Home auf HomeKit ausgerichtet ist und ihr ohne zusätzliche Hardware sofort loslegen wollt, dann könnt ihr auch zum Nanoleaf Lightstrip werfen, der technisch mindestens auf Augenhöhe unterwegs ist, wenn nicht sogar noch vor dem Hue-Modell liegt.

Hier profitiert ihr unter anderem vom bereits integrierten Thread-Support sowie den Bedientasten direkt am Controller. Mit bis zu 2.000 Lumen leuchtet der zwei Meter lange Nanoleaf Light Strip sogar noch etwas heller und ist heute für nur 33,49 Euro zu haben.