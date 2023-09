Blackmagic Camera: Neue Video-App richtet sich an fortgeschrittene User

Kamera-Apps gibt es im deutschen App Store genug. Sie richten sich vornehmlich an Nutzer und Nutzerinnen, denen die Apple-Kamera-App zu wenig Einstellungen und Möglichkeiten bietet. Mit Blackmagic Camera (App Store-Link) gibt es nun eine neue Anwendung für das iPhone, die sich an ambitionierte Video-Fans richtet und entsprechende Profi-Kamera-Kontrolloptionen zur Verfügung stellt.

Der Download von Blackmagic Camera ist kostenlos und verzichtet auch auf weitere In-App-Käufe oder Abonnements. Für die Installation benötigt es mindestens iOS 16.0 oder neuer sowie ein Gerät mit A12 Bionic-Chip oder besser. Die rund 39 MB große iPhone-App lässt sich bisher in englischer Sprache verwenden, eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht.

„Die Blackmagic Camera-App erschließt die Power Ihres iPhones durch Hinzufügen der Kamerabedienelemente und Bildverarbeitung von Blackmagic. Gestalten Sie jetzt selber Kinolooks wie in Hollywood-Spielfilmen. Sie erhalten die gleiche intuitive und benutzerfreundliche Bedienoberfläche wie bei den preisgekrönten Kameras von Blackmagic Design. Die App ist ganz so, als benutze man eine Profi-Digitalfilmkamera. Mit nur einer Tippgeste können Sie Einstellungen wie Framerate, Verschlusswinkel, Weißabgleich und ISO anpassen. Oder direkt in Blackmagic Cloud aufzeichnen und zwar in branchenüblichen 10-Bit-Dateien in Apple ProRes bis zu 4K. Indem Sie in Blackmagic Cloud Storage aufzeichnen, können Sie mit Editoren auf der ganzen Welt an DaVinci Resolve Projekten gemeinsam arbeiten – mit allen zugleich.“