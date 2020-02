Bose SoundTouch: AirPlay 2-Update wird ausgerollt

Im April 2019 hat Bose schon ausgewählte Smart Speaker mit AirPlay 2 kompatibel gemacht. Im Januar hatte man dann angekündigt, dass weitere Lautsprecher bis Ende Februar mit AirPlay funktionieren sollen. Und diesen Termin kann man einhalten. Ab sofort wird das Update mit AirPlay 2 für die folgenden Bose-Lautsprecher verteilt.

SundTouch 10

SoundTouch 20 Series III

SoundTouch 30 Series III

Bose SoundTouch SA-5 Amplifier

Bose Wave SoundTouch Music System IV

SoundTouch 300 Soundbar

Lifestyle 550 Home Entertainment System

Lifestyle 600 Home Entertainment System

Lifestyle 650 Home Entertainment System

Beachtet bitte: Falls das Update bei euch noch nicht da ist, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Das Update wird langsam an alle Nutzer verteilt, möglicherweise dürft ihr erst am 25. Februar aktualisieren. In der SoundTouch-App könnt ihr prüfen, ob das Update bereitsteht. Version 24.0.7 bringt AirPlay 2 mit.

Nach dem Update könnt ihr die Lautsprecher mit AirPlay 2 ansteuern und mit anderen AirPlay 2-Lautsprechern gruppieren. Das Abspielen von Musik auf mehreren Lautsprechern wird so zum Kinderspiel.