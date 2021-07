Brickit: App scannt Lego-Steine und schlägt neue Modelle vor

Okay, das ist wirklich mal eine richtig spannende App: Brickit (App Store-Link). Eine App, die man sich eigentlich direkt vom größten Klemmbaustein-Hersteller der Welt gewünscht hätte. Leider beschränkt sich Lego ja auf Anwendungen, deren Sinn oder Unsinn wir nicht ganz verstehen können.

Solltet ihr noch eine Ladung Klemmbausteine herumfliegen haben, dann kramt sie doch mal aus dem Karton und breitet sie auf dem Boden oder Tisch aus. Dann nämlich könnt ihr sie mit Brickit scannen und die iPhone-App schlägt euch in Sekundenschnelle mehrere Objekte vor, die sich mit euren Steinen bauen lassen.

Das Entwicklerteam hat dabei wirklich an viele Details gedacht. So gibt es nicht nur Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Brickit zeigt euch sogar an, wo auf dem großen Haufen die benötigten Teile für das Modell liegen.

Um vernünftige Vorschläge zu erhalten, sollte man mit Brickit mindestens 150 Steine scannen, besser natürlich noch mehr. Das was ich bisher gesehen habe, sieht wirklich beeindruckend aus.

Leider habe ich Brickit in der Kürze der Zeit noch nicht selbst ausprobieren können. Ich habe zwar jede Menge Duplo-Steine am Start, diese sind genau wie Technic-Bricks aber noch nicht kompatibel mit der App. Umso gespannter bin ich auf euer Fazit, wenn ihr denn Klemmbausteine in normaler Größe in der Schublade oder im Karton habt.