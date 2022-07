CarPlay: Apple will Benzinkauf direkt vom Dashboard aus ermöglichen

Apple hat während der WWDC 2022 auch einige Neuerungen für die hauseigene Auto-Software CarPlay vorgestellt. Etwas untergegangen ist dabei das Feature, Kraftstoffe für das Fahrzeug direkt über das Armaturenbrett erwerben zu können. Die Funktion soll Bestandteil von Apples neuer CarPlay-Software sein, die im Herbst dieses Jahres veröffentlich werden soll. So berichtet Reuters.

„Eine neue Funktion, die auf der Entwicklerkonferenz von Apple in diesem Monat vorgestellt wurde, wird es CarPlay-Nutzern ermöglichen, eine App anzutippen, um zu einer Zapfsäule zu navigieren und Benzin direkt über einen Bildschirm im Auto zu kaufen, ohne den üblichen Prozess des Einsteckens oder Antippens einer Kreditkarte. Details zu Apples Demo für Entwickler wurden bisher nicht bekannt gegeben.“

Es ist möglich, dass der neue CarPlay-Dienst vorerst in den USA an den Start gehen wird. Der US-amerikanische Energiekonzern HF Sinclair, der rund 1.600 Tankstellen in den USA betreibt, hat bereits Interesse an einer Kooperation angemeldet und will das CarPlay-Feature unterstützen. „Wir sind begeistert von der Idee, dass Verbraucher über den Navigationsbildschirm ihres Fahrzeugs zu einer Sinclair-Tankstelle navigieren und dort Kraftstoff kaufen können“, erklärte Jack Barger, Senior Vice President of Marketing bei HF Sinclair.

„Um die neue CarPlay-Funktion in diesem Herbst nutzen zu können, müssen iPhone-Nutzer die App eines Tankstellenbetreibers auf ihr Telefon herunterladen und ihre Zahlungsdaten eingeben, um die App einzurichten. Nachdem die App eingerichtet ist, können die Nutzer auf ihrem Navigationsbildschirm eine Zapfsäule aktivieren und bezahlen.“

Mit dem neuen CarPlay-Service will Apple das eigene System um eine weitere Funktion zum Einkaufen über den Navigationsbildschirm erweitern. Mit CarPlay ist es dank einer Öffnung Apples bereits möglich, Apps zum Parken, Aufladen von Elektrofahrzeugen und Bestellen von Lebensmitteln zu nutzen. Auch Utility-Apps wie das Aufzeichnen von Kilometern auf Geschäftsreisen können mit CarPlay verwendet werden. Eine Übersicht über alle CarPlay-Features findet ihr hier.