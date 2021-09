Champions League bei Amazon Prime Video: Morgen Barcelona gegen Bayern gucken

Während DAZN fast alle Übertragungsrechte für die UEFA Champions League erworben hat, ging immerhin ein weiteres Paket an Amazon. Und Amazon darf sich ein Top-Spiel am Dienstagabend aussuchen und dieses exklusiv zeigen. Für die kommenden Spiele steht fest, welche Partien übertragen werden.

Zum Anpfiff der Gruppenphase übertrag Amazon Prime Video die Partie FC Barcelona gegen den FC Bayern München live und exklusiv. Bei Prime Video beginnt der Spieltag bereits um 19:30 Uhr mit einer umfassenden Vorberichterstattung mit Moderator Sebastian Hellmann und seinem Expertenteam des Spieltags. Das Kommentatoren-Duo besteht aus Jonas Friedrich und Weltmeister Benedikt Höwedes, Wolfgang Stark wird die Schiedsrichter-Entscheidungen bewerten. Shary Reeves ist als Spielfeld-Reporterin im Camp Nou Stadion vor Ort dabei, ihre Kollegin Annika Zimmermann wird im Anschluss durch die Highlights-Show führen. Diese hält direkt nach dem Spiel ab 23:15 Uhr Stimmen der Trainer und Spieler sowie die Highlights aller Spiele des Dienstags bereit.

Die Gruppenphase bei Prime Video

Dienstag, 14. September, Übertragung ab 19:30 Uhr, Spielbeginn ab 21 Uhr FC Barcelona gegen FC Bayern München

Dienstag, 28. September, Übertragung ab 19:30 Uhr, Spielbeginn ab 21 Uhr Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon

Dienstag, 19. Oktober, Übertragung ab 19:30 Uhr, Spielbeginn ab 21 Uhr Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund



Diese Partien, sowie weitere Topspiele jeweils dienstags, können in voller Länge exklusiv bei Prime Video verfolgt werden. Insgesamt zeigt Prime Video in der Saison 2021/22 16 Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv: zwei Playoff-Begegnungen, sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.O.-Runde bis und inklusive Halbfinale. Die Live-Übertragungen der UEFA Champions League bei Prime Video werden dazu auch in Sky Sportsbars in Deutschland gezeigt. Prime-Mitglieder in Deutschland sehen die Topspiele am Dienstag ohne Zusatzkosten und über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Digital und online.

Jetzt Amazon Prime mit Prime Video kostenlos ausprobieren (für Neukunden).