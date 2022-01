Cowboy: E-Bike-Hersteller sammelt 80 Millionen Dollar ein

Neben den stylishen E-Bikes von VanMoof aus den Niederlanden dürften sich auch viele Fans der Zweiräder vom belgischen Unternehmen Cowboy finden. Der 2017 gegründete belgische E-Bike-Entwickler hat nun eine 80-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie C bekannt.

Die Investorenrunde wird angeführt von Siam Capital, HCVC und Exor, mit Investments von Tiger Global, Index Ventures, Eothen, Isomer, Future Positive Capital sowie Triple Point Capital. Cowboy baut damit auf der Dynamik aus dem letzten Jahr auf, in dem das Unternehmen die 4. Generation des Cowboy auf den Markt bringen und die Expansion in die USA umsetzen konnte.

„Mit dieser erneuten Kapitalspritze erhöht sich die Gesamt-Finanzierungssumme von Cowboy auf 120 Millionen Dollar. Das Unternehmen möchte die Summe zum einen nutzen, um Kerntechnologien der Fahrrad-Entwicklung in Bereichen wie Motor, Akku und Design künftig In-House umzusetzen. Zum anderen, um die On-Demand-Dienstleistung Cowboy Care für Wartungs- und Reparatur-Service auszubauen und durch die Weiterentwicklung der Cowboy App, eine Community rund um Fitness zu bilden. Neue Produkt-, Markt- und Service-Innovationen unterstreichen das Bestreben von Cowboy, ein komplettes Ökosystem für das urbane Radfahren anzubieten.“

So berichtet Cowboy in einer E-Mail an uns. Auch der stationäre Handel wird mit Stores außerhalb Belgiens in Deutschland und Frankreich ausgebaut. In Berlin eröffnet im Februar 2022 der erste deutsche Cowboy Flagship-Store.

E-Bikes sind bereits die am schnellsten verkaufte Form von Elektrofahrzeugen, weit vor Elektroautos. Während die Menschen mit der Wahl eines E-Bikes vor allem nach einem effizientem, verlässlichem Transportmittel und der umweltschonenden Alternative im Kampf gegen die Klimakrise suchen, gibt es mit positiven gesundheitlichen Faktoren noch einen weiteren wichtigen Aspekt für den Umstieg. Habt ihr schon ein E-Bike gesattelt, oder kommt ihr ohne zusätzlichen Motor aus?