Denon: Neues Netzwerk-Musiksystem im kompakten Design vorgestellt

Wer in den eigenen vier Wänden stilvoll Musik aus unterschiedlichen Quellen hören möchte, greift zu einem All-In-One-Musiksystem. Früher als gute alte Stereoanlage bekannt, sind die neuen Systeme mit allerhand modernster Technik ausgestattet. Ich setze in meinen vier Wänden bisher sehr zufriedenstellend auf eine Kombination vom Numan Two 2.1 und einem Numan Mini Two. Ähnlich geht es auch beim neuen Denon CEOL-N11DAB zu, das der Hersteller just vorgestellt hat.

Das Denon CEOL-N11DAB wird vom Unternehmen selbst als “Lifestyle-Netzwerk-Musiksystem” beschrieben und soll auf dem Erfolg vorangegangener Versionen aufbauen. Ab sofort gibt es in der Neuerscheinung zusätzlich auch eine Möglichkeit, digitales DAB-/DAB+-Radio zu hören. Und natürlich sind die Features der Vorgänger ebenfalls mit an Bord: Amazon Alexa und Google Assistant zur Sprachsteuerung sowie HEOS Built-In für ein nahtloses Multiroom-Streaming. Für letzteres kann das HiFi-System über die HEOS-App mit mehreren Denon Home-Lautsprechern gekoppelt werden. Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale:

CD-Player (WMA oder MP3), DAB+/DAB/UKW Radio und USB-Anschluss

HEOS Built-in für Multiroom-Funktion

Bluetooth, WLAN und AirPlay 2 für kabelloses Streaming der beliebtesten Musikdienste

Amazon Alexa und Google Assistant Sprachsteuerung

Zwei optische Eingänge mit automatischer Eingangserkennung des TV-Signals

Infrarot (IR-) Lernfunktion für die TV-Fernbedienung

Strapazierfähige, doppelschichtige und kratzfeste Oberseite

Zwei-Wege-Lautsprecher mit 12 cm Tiefmitteltöner und 3 cm Kalottenhochtöner (der CD-Receiver RCD-N11DAB ist auch ohne Lautsprecher erhältlich)

Der Denon CEOL-N11DAB soll zudem einen hervorragenden Sound bieten: Der leistungsstarke Digitalverstärker verfügt über einen speziell abgestimmten Equalizer mit digitaler Signalverarbeitung, um die Soundqualität der Denon SC-N10 Zwei-Wege-Lautsprecher zu optimieren. Jeder Lautsprecher ist für ein klares und ausgewogenes Klangerlebnis mit einem hochwertigen 12cm Tief-/Mitteltöner und einem 3cm High-Definition-Hochtöner ausgestattet. Über ein beleuchtetes Touchfeld auf der Oberseite wird eine intuitive und schnelle Bedienung ermöglicht: Auf dem OLED-Display kann der Nutzer auch aus weiterer Entfernung die Wiedergabe-Informationen klar erkennen.

Die CEOL-N11DAB inklusive SC-N10 Zwei-Wege-Lautsprechern ist ab August 2020 in Grau, Weiß und Schwarz bei autorisierten Denon Fachhändlern zum Preis von 629 Euro erhältlich. Weitere Infos zum neuen Soundsystem gibt es auch auf der Produktseite bei Denon.