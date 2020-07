Epic verschenkt Torchlight II für Windows und Mac

Im Epic Games Store könnt ihr euch wöchentlich kostenlose Spiele laden. Diesmal ist das Action-RPG Torchlight II kostenlos zu haben.

# CHARAKTERE

In den vier Klassen stehen dir eine Reihe von Spielstilen zur Verfügung. Jede Klasse kann als Mann oder Frau gespielt werden. Dabei gibt es individuelle Kosmetik-Features und Looks, die deinen Helden hervorstechen lassen.

# MEHRSPIELER

Spiele mit deinen Freunden per LAN oder über das Internet im Koop – kostenlos. Mit unserem Matchmaking-Dienst kannst du Leute aus der ganzen Welt treffen und mit ihnen spielen.

# OFFENE WELT

Erkunde die weitläufige Oberwelt und die zahlreichen Städte von Vilderan, die als Dreh- und Angelpunkt dienen. Kämpfe dich durch Regen und Schnee, Tag und Nacht. Die zufällige Gestaltung der Levels sorgt bei jedem Spielen für neue Anordnungen, Wege, Beute und Monster.

# NEW GAME PLUS

Im New Game Plus entscheidest du, wann das Spiel zu Ende ist. Sobald du die Hauptkampagne von Torchlight II geschafft hast, kannst du mit demselben Charakter noch einmal von vorn anfangen, um dich einer noch größeren Herausforderung zu stellen. Du behältst deine mühselig erarbeiteten Fähigkeiten, Gold und Ausrüstung!

# HAUSTIERE UND ANGELN

Diese schon beim Vorgänger sehr beliebten Features kommen in Torchlight II nun in verbesserter Form wieder. Es gibt eine größere Auswahl und bessere Effekte. Dein Haustier läuft noch immer in die Stadt, um deine Beute für dich zu verkaufen.