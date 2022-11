Die Top-Themen der Woche: Ein Keypad und eine Lichterkette

Ich kann Entwarnung geben: Nachdem der zweite und dritte Geburtstag wortwörtlich ins Corona-Wasser gefallen sind, habe ich den ersten Kindergeburtstag am gestrigen Samstag tatsächlich überlebt. Dazu noch drei Punkte für Bochum – was will man mehr?

Wie wäre es mit einem praktischen Keypad mit Fingerabdrucksensor? Genau das hat Nuki in dieser Woche vorgestellt und auch schon im Handel platziert. Mit 159 Euro zwar nicht ganz günstig, für mein Nuki Smart Lock am Gartenhaus aber eine richtige coole Ergänzung. Meine Eindrücke und alle wichtigen Informationen findet ihr im Testbericht zum Nuki Keypad 2.0.

Das war aber längst noch nicht alles, was wir in dieser Woche genauer unter die Lupe genommen haben. Ihr findet Testberichte zum Ring Intercom, Jabra Elite 5, Logitech Pebble M350 und Netgear Orbi WiFi 6E bei uns im Blog.

Neue Lichterkette für Philips Hue

Und auch bei Philips Hue ging es in dieser Woche richtig spannend zu, denn es wurde eine neue Lichterkette für den Weihnachtsbaum vorgestellt. Wir haben die Philips Hue Festavia im Hueblog schon mit Twinkly verglichen und uns um die Frage gekümmert, ob die Lichterkette nicht auch für den Outdoor-Bereich geeignet ist.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick