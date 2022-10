10 Jahre Jackery: Wir verlosen einen Solargenerator 1000 Pro im Wert von 1699 Euro

Erst letzte Woche haben wir euch auf das 10-jährige Bestehen von Jackery aufmerksam gemacht. Der runde Geburtstag wird aktuell mit zahlreichen Geschenken und Gewinnspielen gefeiert und zusammen mit Jackery können wir euch hier auf appgefahren ein weiteres Gewinnspiel anbieten. Mit etwas Glück könnte der Solargenerator 1000 Pro inklusive 2x 80W Solarpanel im Wert von 1699 Euro schon bald euch gehören!

Der Solargenerator 1000 Pro ist aktuell bei mir im Test und bisher kann ich nur Gutes berichten. Einziger Nachteil: Da die Sonnenstunden im Herbst und Winter leider nicht so hoch sind, dauert eine Aufladung via Sonnenenergie ziemlich lange. Wer möchte, kann den Solargenerator aber auch herkömmlich über die Steckdose aufladen und kann dann unterwegs seine Geräte mit Storm versorgen.

Beim Solargenerator 1000 Pro kommt der klappbare Tragegriff zum Einsatz, der sich schon beim 2000 Pro etabliert hat. So ist die Station selbst kleiner und lässt sich einfacher verstauen, gleichzeitig ist der Transport einfacher und ergonomischer. Das Gewicht beträgt dabei 11,5 Kilogramm, die genauen Abmessungen betragen 34 x 26,2 x 25,6 Zentimeter.

Als Anschlüsse gibt es 2x USB-A mit 18 Watt, 2x USB-C mit 100 Watt, eine Autosteckdose mit 12 Volt, zwei Steckdosen mit 230 Volt und je 1000 Watt. Jackery hat hier auch viel Wert auf Sicherheit und fortschrittliche Technologie gelegt. Der Solargenerator 1000 Pro ist mit dem intelligenten BMS-System auf Automobilniveau ausgestattet. Die 230-Volt-AC-Anschlüsse liefern einen gleichmäßigen Strom mit reiner Sinuswelle und schützen so vor Geräteschäden. Ein weiterer großer Vorteil des neuen Explorer 1000 Pro ist die intelligente Temperaturkontrolle und das Design, das eine zuverlässige und sorgenfreie Stromnutzung ermöglicht.

Als weltweit erstes TÜV Rheinland-zertifiziertes Photovoltaik-Panel ist das SolarSaga 80 mit einer doppelseitigen Technologie ausgestattet und zeichnet sich durch eine um 25 Prozent höhere Ladeeffizienz auf allen Oberflächen aus. Dank der wasser- und staubdichten IP68-Ausführung hält es auch rauen Wetterbedingungen stand. Optional kann der 1000 Pro auch mit vier 200 Watt starken Solarpanels betrieben werden, um die Station innerhalb von nur 1,6 Stunden voll aufzuladen.

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr euch lediglich ein wenig mit dem Jackery Solargenerator 1000 Pro vertraut machen. Alle Details findet ihr auf der Anbieter-Webseite. Danach öffnet das verlinkte Formular und beantwortet einfach die gestellten Fragen.

Der Gewinner oder die Gewinnerinnen der Auslosung wird dann per Mail kontaktiert und an dieser Stelle bekanntgegeben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen, die Preise werden von Jackery bereitgestellt. Das Gewinnspiel endet am 25. November 2022, um 10:00 Uhr. All Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.