eBay Kleinanzeigen: Nach Update mit besseren Filtern für Ortsteile

Nach wie vor ist eBay Kleinanzeigen (App Store-Link) mit mehr als 35 Millionen Angeboten und über 10 Millionen Nutzern die größte deutsche Plattform, wenn es um Kleinanzeigen und Flohmarkt-Artikel geht. Die kostenlose App hat nun ein weiteres Update spendiert bekommen, die die Nutzungserfahrung für Suchende noch weiter verbessert.

eBay Kleinanzeigen lässt sich gratis auf iPhones und iPads herunterladen und nimmt nach der Installation etwa 94 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät ein. Zudem wird iOS 12.0 oder neuer benötigt, alle Inhalte der App können in deutscher Sprache genutzt werden. Mit dem nun erschienenen Update auf Version 11.12.0 können Nutzer der Plattform nun noch besser ortsbezogen nach Anzeigen suchen. Im Changelog der App heißt es dazu:

“Wenn für dich nur bestimmte Orte in Frage kommen, dann stell es ein – in unserer Ortssuche kannst du jetzt mehrere Bezirke einer Stadt auswählen. Und so zum Beispiel gleichzeitig die besten Ergebnisse aus Berlin Adlershof und Berlin Zehlendorf bekommen. Oder aus Köln-Nippes, Köln-Junkersdorf und Köln-Zollstock. Oder München-Pasing und München-Maxvorstadt. Du weißt schon.”