30 Prozent Rabatt auf ohnehin schon günstige Bluestein-Armbänder

Habt ihr Lust, eurer Apple Watch mal wieder einen neuen Look zu verpassen? Das geht nicht nur mit den kürzlich vorgestellten neuen Silikon-Sportarmbändern von Apple, die mit 49 Euro nicht gerade günstig sind, sondern auch mit den Produkten der Marke Bluestein.

alle Produkte von Bluestein im Überblick (zum Shop)

Im Portfolio des Herstellers befinden sich Loop-Armbänder aus Leder oder Metall, hochwertige Glieder-Armbänder und auch Modelle aus Leder. Die Preise starten bereits bei 19,95 Euro und zusätzlich zu den ohnehin schon guten Angeboten könnt ihr auch aktuell noch 30 Prozent Rabatt sichern.

Dazu gebt ihr einfach den Gutscheincode “30” an der Kasse ein. Auf dem iPhone ist das Feld gut versteckt, hier müsst ihr an der Kasse ganz oben auf das Feld “Bestellzusammenfassung anzeigen” klicken. Danach geht es recht einfach weiter, denn dort Shop bietet einen Express-Checkout via Apple Pay, Amazon Pay oder PayPal an.

Da die Versandkosten mit 3,69 Euro nicht sonderlich hoch ausfallen, lohnt sich auch schon die Bestellung eines einzelnen Armbands. Schaut einfach mal, ob etwas für euch dabei ist – qualitativ können sich die Produkte auf jeden Fall sehen lassen.