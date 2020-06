Sky Go auf dem iPad jetzt mit Bild-in-Bild-Funktion

Jetzt wo der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder rollt, habe ich Sky Go (App Store-Link) regelmäßig im Einsatz. Nur eine Sache hat mich weiterhin gestört: Sobald man die App minimiert, bricht nicht nur der Stream ab – im schlechtestes Fall muss man sich beim erneuten Start der Wiedergabe ein weiteres Mal mehrere Werbeclips ansehen, die nicht übersprungen werden können.

Zumindest auf dem iPad gehört das jetzt der Vergangenheit an. Mit dem Update auf Version 15.1.3 bietet Sky Go auf allen iPads ab iOS 13.2.2 einen Bild-in-Bild-Modus an. Das bedeutet: Wenn man die App bei aktiver Wiedergabe minimiert, wird das Bild weiterhin in einem kleinen Kästchen in einer Ecke des iPad-Bildschirms angezeigt.

Im Alltag ist das natürlich mehr als praktisch: Man kann nun ohne Probleme in eine andere App wechseln, durchs Web surfen oder eine E-Mail beantworten, ohne etwa zu verpassen. Zudem muss man nicht erneut durch die Zwangswerbung, wenn man in die Sky Go App zurückkehrt.

Die weiteren Neuerungen in der aktuellen Version von Sky Go

Lade Inhalte nun auch aus dem mobilen Netzwerk herunter und wenn Sky Go im Hintergrund geöffnet ist

Verbesserungen der Streaming Qualität (ab iOS 13)

Reduzierung von Abstürzen

Auf dem iPhone ist die Bild-in-Bild-Funktion leider nicht verfügbar, wobei das ausnahmsweise mal nicht an Sky, sondern an Apple liegt – ein solches Features wird in iOS 13 noch nicht angeboten. Aber wer weiß, vielleicht geht Apple genau diesen Punkt ja mit dem kommenden iOS 14 an, das noch in diesem Monat vorgestellt wird.