Brettspiele: Ubongo und Die Legenden von Andor im Preis reduziert

Die Legenden von Andor (App Store-Link) ist ein kooperatives Brettspiel, in dem die Spieler in die Rolle verschiedener Helden schlüpfen, um gemeinsam das Land Andor vor dem Angriff böser Kreaturen zu verteidigen. In der Vergangenheit hat das Spiel bereits Millionen Fans in aller Welt gefunden. Als Krieger, Zauberin, Zwerg und Bogenschützin verteidigen die Spieler die Burg des Königs, bestehen schwierige Prüfungen, besiegen entschlossene Gegner und beschützen das Land vor einem dunklen Geheimnis.

Das Fantasy-Abenteuer für iOS ordnet sich in die Geschichte des Brettspiels ein und erzählt in zwölf Legenden eine bisher unveröffentlichte Geschichte Andors, die die Helden in unwirtliche und gefährliche Landschaften auch jenseits des Rietlandes führt. Der Spieler steuert dabei seine Heldengruppe durch die zwölf Legenden und muss die Stärken jedes Charakters optimal nutzen, um alte und neue Widersacher zu bezwingen und einer neuen Bedrohung aus dem Süden zu begegnen. Dabei kommt es auf die richtige Strategie an, denn die Aufgaben müssen mit einer begrenzten Anzahl von Spielzügen gemeistert werden.

Das Spiel „Die Legenden von Andor“ kostet aktuell 3,99 Euro statt 5,99 Euro.

Ubongo – das wilde Legespiel

Spielen lässt es sich in Ubongo (App Store-Link) nicht nur in einem freien Modus mit insgesamt über 6.000 Zufalls-Leveln, sondern auch in einem Time-Attack-Modus sowie einem Level-Sprint. Ebenfalls vorhanden ist ein Mehrspieler-Modus. Vorab lässt sich die Schwierigkeit des Matches einstellen, außerdem ist eine Registrierung mit E-Mail und Passwort nicht mehr Pflicht. Ein Match ist nach einer Runde vorbei, zudem gibt es neue Punkte-Bestenlisten basierend auf Diamanten.

Das Gameplay von Ubongo allerdings ist sehr einfach gelöst: Die zu verschiebenden Puzzleteile werden mit simplen Drag-and-Drop-Fingergesten auf die Fläche gezogen. Mit einem einfachen Fingertipp lassen sich die Formen drehen, ein Doppeltipp auf das Element spiegelt sie. Je nachdem, in welchem Spielmodus man sich befindet, spielt auch die Zeit eine Rolle, so dass man sich mit dem Lösen des Levels nicht allzu lange aufhalten sollte. Eine Anbindung an das Game Center von Apple sorgt mit 20 Erfolgen abschließend für langanhaltende Motivation.

Ubongo kostet aktuell nur 99 Cent, ist 94,3 MB groß und für iPhone und iPad verfügbar.