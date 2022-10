Neu bei Netflix Games: Spiritfarer und Nailed It! Baking Bash

Netflix weitet das Spiele-Angebote für Abonnenten und Abonnentinnen aus und stellt ab sofort die beiden Spiele Spiritfarer und Nailed It! Baking Bash zum Download bereit. Der Download erfolgt kostenfrei, Werbung gibt es keine.

Du bist eine Fährmeisterin ins Jenseits. Baue in diesem bewegenden Spiel ein Boot zur Erkundung der Welt und kümmere dich um Geister, bevor du sie ins Jenseits entlässt. In diesem gemütlichen Managementspiel bist du Stella, eine Seelenbegleiterin, die Geister ins Jenseits befördert. Renne, hüpfe und gleite durch die elegant gestalteten Level. Sammle Ressourcen, um Upgrades für dein Boot und Geschenke für deine Passagiere herzustellen. Du verbringst eine entspannende Zeit mit deinen Passagieren, schaffst bleibende Erinnerungen und lernst letztendlich, dich von deinen lieben Freunden zu verabschieden. Faszinierende Tatsache: Mach dir das Abenteuer mit umfassenden Anpassungsoptionen für dein Boot, deinen Charakter und sogar die Katze zu eigen.

In diesem Backwettbewerb finden wir heraus, wer den am besten – oder schlimmsten – aussehenden Kuchen backt. Lade ein paar Freund*innen ein und schaut, wer die essbaren Meisterwerke im Spiel am besten nachstellen kann, während die Uhr tickt. Wer trifft den Nagel auf den Kopf? Du möchtest deine Backfertigkeiten ohne Hektik verfeinern? Lass dich von Jacques im Einzelspielermodus leiten und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Faszinierende Tatsache: Zum Start stehen 10 Kuchen zum Backen bereit und weitere sind schon in der Mache.