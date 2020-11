Epic verschenkt „The Textorcist: The Story of Ray Bibbia“ für Mac & Windows

Im Epic Games Store gibt es endlich mal wieder ein Gratis-Spiel auch für Mac-Nutzer. Das von Headup Games veröffentlichte Spiel „The Textorcist: The Story of Ray Bibbia“ ist jetzt kostenlos erhältlich und benötigt rund 250 MB freien Speicher. Empfohlen werden 2 GB RAM sowie macOS 10.7 oder Windows 7 und neuer.

Weiche Kugeln aus, während du Exorzismen eintippst. Nutze beide Gehirnhälften und tauche ins Abenteuer von Ray Bibbia ein, einem Privat-Exorzisten, der sich einer drohenden dämonischen Gefahr gegenübersieht und sich gleichzeitig seiner eigenen dunklen und sündigen Vergangenheit stellen muss! In einer verfallenden Stadt, deren Straßen voller Schläger, Verbrechen und Zensur sind, spielst du den einzigen Mann, der dies alles aufhalten kann. Im weltweit ersten Spiel, beim dem handschriftliche Exorzismen schnell eingetippt werden sollen, erwarten dich bahnbrechendes Gameplay, Exorzisten, Dämonen, Heavy-Metal-Sänger, Zuhälter, der Papst, Drama, schlechte Witze und jede Menge Hardcore-Boss-Kämpfe voller Action.